Khởi tố giám đốc người nước ngoài rút tiền két sắt công ty "bỏ túi" hơn tỷ đồng Khởi tố giám đốc người nước ngoài rút tiền két sắt công ty "bỏ túi" hơn tỷ đồng

Ngày 14/9, Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Kim Tae Sung (quốc tịch Hàn Quốc, trú tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "Tham ô tài sản".