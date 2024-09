TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Án mạng tại quán sửa xe máy; cô gái 18 tuổi bị người đàn ông vỗ mông trong thang máy

Án mạng tại quán sửa xe máy ở Hà Nội

Ngày 17/9, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an phường Giáp Bát (quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng.

Theo vị lãnh đạo này, sáng cùng ngày, Công an phường Giáp Bát nhận tin báo tại tiệm sửa xe có địa chỉ tại 758 Trương Định, phường Giáp Bát xảy ra một vụ án mạng.

Công an phường Giáp Bát đã báo cáo Công an quận Hoàng Mai đồng thời cử lực lượng đến hiện trường xác minh sơ bộ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. Nguồn: Công Lý

Qua xác minh, Công an phường Giáp Bát bước đầu xác định nghi phạm gây án và nạn nhân là 2 nam nhân viên của tiệm sửa xe.



Sáng cùng ngày, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, nghi phạm đã dùng hung khí tấn công khiến nạn nhân trọng thương, tử vong sau đó.

Hiện Công an quận Hoàng Mai đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Hà Nội điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Cô gái 18 tuổi bị người đàn ông vỗ mông trong thang máy ở Hà Nội

Ngày 17/9, thông tin từ Công an xã Tứ Hiệp, đơn vị đã tiếp nhận đơn tố cáo của chị B.T.H, 18 tuổi. Chị H đề nghị điều tra làm rõ, xử lý hành vi quấy rối tình dục xảy ra tại chung cư IEC Residences ngày 7/9.

Theo chị H, khoảng 10h ngày 7/9, chị cùng với cháu trai 9 tuổi đứng chờ thang máy tại hầm, khi bước vào thang, một người đàn ông mặc áo phông tối màu, quần đùi màu trắng, chân đi dép lê, đầu cắt cua đã dùng tay vỗ vào mông chị.

"Ông ta liên tục nhìn chằm chằm vào tôi rồi cười thách thức, khiến tôi và cháu rất sợ hãi không dám nói gì", chị H kể lại.

Sự việc diễn ra trước mắt nhiều người, trong đó có hai trẻ em, được camera an ninh tại thang máy của toà nhà ghi lại.



Người đàn ông vỗ mông cô gái trong khi đi vào thang máy chung cư IEC Residences, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội. Ảnh chụp camera giám sát.



Anh N.N.H, 34 tuổi, người thân của chị H cho hay, chị H vừa chuyển từ quê lên sống cùng anh chị.

"Tinh thần em vợ tôi rất hoảng loạn, lo lắng, về nhà thu mình lại. Khi thuật lại câu chuyện cho người thân, em tôi liên tục khóc, bất an, không dám đi thang máy một mình. Chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ để đảm bảo an ninh trật tự khu vực, an toàn cho người dân", anh H nói và cho biết gia đình đã đưa chị H đi khám sức khỏe.

Qua thăm khám tại Viện Sức khoẻ Tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai, Bộ Y tế) sáng 9/9, bác sĩ bước đầu chẩn đoán chị H bị "rối loạn hỗn hợp lo âu và trầm cảm".

PV Báo điện tử Dân Việt đã liên hệ với Trưởng Ban quản lý chung cư IEC Residences Nguyễn Ngọc Hiếu về tìm hiểu vụ việc. Tuy nhiên, ông Hiếu nói lý do "đang bận chống bão, chưa phản hồi được".

Ông lão cầm dao bầu vào UBND xã đe doạ cán bộ

Ngày 17/9, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiền Hải đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hà Mạnh Tú sinh năm 1961 trú tại xã Nam Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình về tội "Gây rối trật tự công cộng" quy định tại hoản 2, Điều 318, Bộ luật Hình sự.



Công an huyện Tiền Hải đã bắt giữ ông Hà Mạnh Tú để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng. Ảnh: CTTCATB

Về diễn biến vụ việc, cơ quan điều tra cho biết, khoảng 6 giờ 45 phút ngày 10/9/2024, Hà Mạnh Tú mang theo 1 con dao bầu đến trụ sở UBND xã Nam Hải chửi bới, lăng mạ, đe dọa cán bộ trong trụ sở.

Nhận thấy đối tượng đang có nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng, đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của cán bộ và người dân, Công an xã Nam Hải đã tiến hành khống chế, tước dao, đưa đối tượng về trụ sở Công an huyện để giải quyết.

Công an huyện Tiền Hải đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Bắt nhóm hack hàng nghìn tài khoản Facebook, chiếm đoạt 10 tỷ đồng

Ngày 17/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đã phối hợp với lực lượng chức năng bắt khẩn cấp đối với Cao Văn Hiếu (28 tuổi) và Mai Thanh Quốc (26 tuổi, cùng trú huyện Triệu Phong) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 13/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của nhiều nạn nhân về việc bị các đối tượng tội phạm mạo danh người thân ở nước ngoài nhắn tin, gọi điện dụ dỗ góp tiền làm ăn, sau đó lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Đối tượng Cao Văn Hiếu tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Ngày 17/9, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Đà Nẵng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị bất ngờ ập vào "tụ điểm" mà các đối tượng trong đường dây tội phạm lừa đảo ẩn náu tại huyện Triệu Phong; qua đó khống chế, bắt giữ đối với Cao Văn Hiếu và Mai Thanh Quốc, thu nhiều vật chứng là phương tiện phạm tội.

2 đối tượng sau đó được di lý về Đà Nẵng để đấu tranh. Tại cơ quan công an, Hiếu và Quốc đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng đã dùng thủ thuật hack Facebook của những người Việt sinh sống ở nước ngoài, sau đó dùng những Facebook này nhắn cho người thân của họ ở trong nước dụ dỗ góp tiền làm ăn… rồi chiếm đoạt. Để che mắt lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng tài khoản game để rửa tiền, tránh việc truy vết theo dòng tiền đã chiếm đoạt được...

Đối tượng Mai Thanh Quốc tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Cơ quan chức năng xác định, từ đầu năm 2024 đến nay, nhóm đối tượng này đã hack 1.000 tài khoản Facebook và chiếm đoạt tài sản của hơn 500 bị hại trên cả nước với số tiền khoảng 10 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyên Giám đốc Công ty Điện lực, nguyên Giám đốc Vietcombank Thái Bình bị khởi tố

Nguồn tin của Dân Việt xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố nguyên Giám đốc Công ty Điện lực Thái Bình, nguyên Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank) Thái Bình để điều tra hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn GTGT, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước", quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.

2 bị can bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố là Lê Bá Quyến (SN 1972, trú Thái Bình) - nguyên Giám đốc Công ty Điện lực tỉnh Thái Bình; Phạm Bá Tuyển (SN 1966, trú Thái Bình) - nguyên Giám đốc Vietcombank Thái Bình. 2 bị can bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ông Phạm Bá Tuyển cũng bị khởi tố để điều tra hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn GTGT, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước". Ảnh: Vietcombank.com

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, trong thời kỳ làm giám đốc, các bị can đã có hành vi mua bán hóa đơn trái phép để thanh toán các khoản tiếp khách, hội nghị khách hàng và các khoản chi phí khác của cơ quan…

Được biết, ngày 22/5/2024, tại Quyết định số 965/QĐ-EVNNPC, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã điều động, bổ nhiệm ông Lê Bá Quyến – Giám đốc Công ty Điện lực Thái Bình giữ chức vụ Phó Trưởng ban An toàn Tổng công ty, kể từ ngày 22/5/2024.

Về phần ông Phạm Bá Tuyển, ông này được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Vietcombank Thái Bình ngày 28/2/2017 khi đang đương chức Phó Giám đốc Vietcombank Thái Bình.

Giám đốc Vietcombank Thái Bình đương nhiệm là ông Nguyễn Thanh Hải (được điều động giữ chức vụ từ ngày 19/2/2024).