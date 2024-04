Khởi tố Hiệu trưởng và nguyên Hiệu trưởng Trường CĐ Y tế Quảng Nam

Chiều 1/4, nguồn tin cho biết, Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ xảy ra tại Trường cao đẳng (CĐ) Y tế Quảng Nam.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Huỳnh Tấn Tuấn (Hiệu trưởng Trường CĐ Y tế Quảng Nam); ông Nguyễn Ba (nguyên Hiệu trưởng Trường CĐ Y tế Quảng Nam).

Hiệu trưởng và nguyên hiệu trưởng Trường CĐ Y tế Quảng Nam bị khởi tố

Bên cạnh đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam còn khởi tố thêm Kế toán của Trường CĐ Y tế Quảng Nam và một Giám Đốc doanh nghiệp có liên quan trực tiếp đến vụ việc này.

Ông Huỳnh Tấn Tuấn (Hiệu trưởng Trường CĐ Y tế Quảng Nam) đã bị khởi tố. Ảnh: T.H

"Sau khi khởi tố các bị can, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã cho tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 bị can này...", nguồn tin cho biết.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.