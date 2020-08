Khởi tố nhóm đối tượng ném đá lực lượng chức năng khi bị cưỡng chế công trình sai phép giữa dịch Covid-19

Ngày 7/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can có liên quan và thực hiện lệnh bắt tạm giam với 4 bị can về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Theo đó, 5 bị can gồm: Nguyễn Văn Hướng (64 tuổi), Nguyễn Thị Chiến (62 tuổi), Nguyễn Văn Cường (27 tuổi), Phan Xuân Hiếu (19 tuổi), Nguyễn Ngọc Cường (23 tuổi) đều là thành viên trong gia đình cùng trú tổ 4, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng.

Theo cơ quan điều tra, mặc dù đã được vận động, nhắc nhở, lập biên bản về hành vi xây dựng trái phép trong thời điểm cách ly xã hội, nhưng gia đình ông Hướng vẫn không chấp hành. Chiều 4/8, lực lượng chức năng phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu tiếp tục nhắc nhở nhưng gia đình ông Hướng vẫn ngoan cố và chống đối quyết liệt, dùng gạch đá liên tiếp ném vào lực lượng công an phường, dân quân, quy tắc đô thị khiến tổ công tác nhiều người bị thương. Sau quá trình làm việc, các đối tượng đều nhận thức được hành vi sai trái của mình, chỉ riêng bị can Chiến được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú còn 4 bị can còn lại đều bị tạm giam. Gia đình ông Hướng chống đối lực lực chức năng. (Ảnh cắt clip). Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 4/8, tổ kiểm tra Quy tắc đô thị phường Hòa Hiệp Nam có nhận được thông tin phản ánh Đội kiểm tra Quy tắc đô thị quận Liên Chiểu về việc có công trình xây dựng trái phép tại tổ 4 (đường Nguyễn Lương Bằng), phường Hòa Hiệp Nam. Tổ công tác đã đến hiện trường và phối hợp với xí nghiệp thông tin tín hiệu Quảng Nam – Đà Nẵng và tổ cơ động kiểm tra Quy tắc đô thị quận Liên Chiểu đã tiến hành lập biên bản và xử lý theo quy định. Chủ công trình trái phép là ông Nguyễn Văn Hướng (SN 1956, trú tổ 33, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu). Đến 16 giờ 30 cùng ngày, UBND phường đã chỉ đạo tổ cơ động thực hiện nhiệm vụ về phòng, chống dịch Covid-19 đã đến địa điểm vi phạm. Tại đây, tổ đã gặp gia đình hộ ông Hướng, vận động, giải thích để hộ gia đình ông tự tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm (lần 2). Nhưng vợ chồng ông Hướng có những lời lẽ xúc phạm, chống đối, không thực hiện. UBND Phường đã điều lực lượng chức năng đến hiện trường. Lực lượng hỗ trợ có 3 chiến sĩ Công an phường đến hỗ trợ, đã giải thích vận động, nhưng ông Hướng không chấp hành. Khi lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ thì gia đình ông Hướng gồm vợ, con trai 3 nam thanh niên làm phụ hồ cho gia đình ông Hướng có hành vi chửi bới, chống đối dùng tay, chân đánh, ném đá vào lực lượng thi hành nhiệm vụ. Hậu quả, 3 chiến sĩ Công an và ông một cán bộ đội kiểm tra quy tắc phường bị thương tích trầy xước, sưng nề nhiều nơi. Công an phuờng đã tăng cường thêm lực lượng xuống hiện trường, tiến hành khống chế nhóm người trên, đưa về trụ sở Công an phường làm việc.

