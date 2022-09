Khởi tố nữ sinh lớp 11 vì hành vi lột đồ, đánh liên tiếp vào mặt bạn học ở Hà Tĩnh

Sáng 8/9, lãnh đạo Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị vừa khởi tố bị can đối với nữ sinh lớp 11 do làm nhục bạn giữa đường.

Nữ sinh bị khởi tố là Chu Thị Thu H. (SN 2006, học sinh lớp 11E, Trường THPT Lê Hữu Trác, huyện Hương Sơn). H. bị khởi tố về hành vi "Làm nhục người khác" theo điều 155 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, một clip dài 38 giây xuất hiện trên mạng xã hội, ghi lại cảnh một nữ sinh mặc áo đồng phục Trường THPT Lê Hữu Trác (Hương Sơn, Hà Tĩnh) lột hết quần áo của bạn nữ giữa đường, đồng thời túm tóc, làm nạn nhân ngã ra đường rồi dùng tay tát tới tấp vào mặt.

Chu Thị Thu H lột đồ đánh bạn học dã man. (Ảnh cắt từ clip đã được làm mờ).

Sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội, dư luận phẫn nộ trước hành vi lột quần áo của bạn và mong muốn công an Hương Sơn vào cuộc xử lý.



Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Hương Sơn làm rõ, vào chiều 8/8, tại khu vực thôn Ngọc Sơn, xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, Chu Thị Thu H. có hành vi đánh đập, dùng kéo cắt xé và lột hết quần áo của B.T.B.H (sinh năm 2007, trú ở huyện Hương Sơn).

Vụ việc đang được phía công an huyện Hương Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ.