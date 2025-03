Khởi tố vụ “gian lận tuổi” tại SLNA Khởi tố 2 đối tượng làm giả tài liệu để một số cầu thủ trẻ “gian lận tuổi” vào thi đấu tại SLNA

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Tú (sinh năm 1984) về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và Trần Quốc Dũng (sinh năm 1971) về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.