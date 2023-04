Không được dự SEA Games 32, Đoàn Văn Hậu làm điều đặc biệt với Doãn Hải My

Sau khi HLV Park Hang-seo chia tay các đội tuyển Việt Nam, Đoàn Văn Hậu vẫn được kỳ vọng sẽ có tên trong danh sách dự SEA Games 32 của HLV Philippe Troussier. Mặc dù vậy, chủ nhà Campuchia đã thay đổi quy định khi quyết định các đội chỉ được sử dụng cầu thủ ở độ tuổi U22 mà không có thêm 2 hoặc 3 suất từ U23 tuổi trở lên. Chính vì vậy, Đoàn Văn Hậu - hậu vệ trái số 1 bóng đá Việt Nam và vừa bước sang tuổi 24, đã không thể góp mặt.

Không thể cùng U22 Việt Nam tham gia chiến dịch bảo vệ tấm HCV SEA Games, trong khi V.League 2023 lại bước vào khoảng nghỉ thứ 2 dài khoảng 1 tháng, Đoàn Văn Hậu đã tranh thủ nghỉ ngơi và dành nhiều thời gian cho bạn gái Doãn Hải My. Mới đây, ngôi sao thuộc biên chế Hà Nội FC đã dậy tự sớm, di chuyển tới Trường Đại học Luật Hà Nội để chúc mừng bạn gái Doãn Hải My bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.

Cụ thể, trên trang cá nhân, người đẹp Doãn Hải My hạnh phúc khoe thành tích bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp với số điểm cao, đồng thời đăng tải những bức hình có sự xuất hiện của bố mẹ, bạn bè và bạn trai Đoàn Văn Hậu.

Doãn Hải My bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.

Doãn Hải My chia sẻ: "Một cột mốc đáng nhớ. Vậy là hôm nay My đã hoàn thành buổi Bảo vệ khoá luận tốt nghiệp! Em xin đặc biệt gửi lời cảm ơn tới cô... trong suốt thời gian qua đã chỉ bảo và giúp đỡ em hoàn thành khoá luận thành công và đạt được số điểm trọn vẹn ạ. Em xin cảm ơn các thầy cô Viện Luật so sánh đã đồng hành cùng chúng em trong suốt buổi bảo vệ ngày hôm nay và tạo điều kiện để chúng em có thể hoàn thành xuất sắc buổi bảo vệ khoá luận ạ.

Con cảm ơn bố mẹ cùng gia đình đã luôn ở bên động viên và là chỗ dựa tinh thần của con. Cảm ơn mấy đứa bạn... đã luôn ở bên tui trong suốt khoảng thời gian làm tới khi bảo vệ khoá luận, (dù bận đi làm mà vẫn xin nghỉ để dự buổi ngày hôm nay, yêu yêu). Đặc biệt cảm ơn 2 đứa Huyền My và Ngân luôn đồng hành cùng tui từ những lúc làm tiểu luận, bài tập nhóm cho tới khoá luận. Giờ không còn những hôm khóc lóc với nhau vì stress nữa rồi nhá. Chúc mừng chúng ta đã bảo vệ khoá luận thành công.

Cuối cùng, cảm ơn anh yêu của em Đoàn Văn Hậu không chỉ ở bên động viên mà nay còn dậy sớm đi xa, để đồng hành cùng em trong ngày quan trọng này. Nhờ có sự xuất hiện của tất cả mọi người mà con/em/tui đã bớt run và thể hiện được tốt hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ".

Bố mẹ của Doãn Hải My.

Dưới bình luận, Đoàn Văn Hậu tiết lộ Doãn Hải My được điểm 10: "Chúc mừng bạn với 10 điểm tuyệt đối, quá xịn".

Đoàn Văn Hậu đến chúc mừng bạn gái.

Từ khi công khai tình cảm, Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu thoải mái đăng ảnh tình tứ bên nhau. Cả hai cũng thường xuyên nói lời ngọt ngào dành cho nhau trên MXH.