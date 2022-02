Không được U23 Việt Nam "giải cứu", CĐV của U23 Campuchia phản ứng lạ

Tối ngày 20/2, đội chủ nhà U23 Campuchia bất ngờ để thua ĐT Đông Timor với tỷ số tối thiểu 0-1. Theo đó, U23 Đông Timor chính thức giành vé vào bán kết U23 Đông Nam Á với vị trí đầu bảng. Trong khi đó, U23 Campuchia đã tự đánh mất cơ hội trực tiếp của mình khi buộc phải hy vọng vào tấm “vé vớt” là đội thứ 2 có thành tích tốt nhất.



Việc U23 Campuchia có thể lọt qua khe cửa hẹp để tới bán kết hay không phụ thuộc lớn vào trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan ngày 22/2. U23 Campuchia sẽ đi tiếp nếu như U23 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước Thái Lan hoặc Thái Lan đánh bại Việt Nam với 8 trái trở lên. Đương nhiên kịch bản thứ 2 là rất khó xảy ra.

Chính vì vậy, sau trận đấu của đội nhà, nhiều CĐV Campuchia đã quay ngoắt 180 độ, mong muốn U23 Việt Nam đánh bại ĐT U23 Thái Lan. Trên trang chủ của ASEAN Football, nhiều CĐV Campuchia đã để lại các bình luận cổ vũ U23 Việt Nam.

CĐV Campuchia tin rằng ĐT Việt Nam sẽ đánh bại Thái Lan 3-0 trước khi trận đấu diễn ra. Ảnh: FB

Tối 22/2, U23 Việt Nam đã thi đấu trận hạ màn bảng C gặp U23 Thái Lan. Thầy trò HLV Đinh Thế Nam có được chiến thắng 1-0 qua đó chính thức tiến vào bán kết với ngôi đầu bảng C. Mặc dù phải nhận thất bại, nhưng U23 Thái Lan vẫn "vượt qua" U23 Campuchia để chiếm tấm vé cuối cùng vào bán kết do hơn đối thủ về hiệu số phụ.

Kết quả này đương nhiên khiến những CĐV Campuchia cảm thấy vô cùng thất vọng. Trên các trang mạng xã hội như Asean Football hay Cam Sports, hàng loạt CĐV nước này đã để lại bình luận:

1 CĐV bình luận đầy cay đắng cho rằng U23 Việt Nam đã cố tình giữ tỷ số như vậy và không muốn giúp U23 Campuchia đi tiếp

Thậm chí còn có CĐV chuyển sang cổ vũ Thái Lan và "quay lưng" lại với U23 Việt Nam

Tuy nhiên, cũng có rất nhiều CĐV Campuchia gửi lời chúc mừng tới U23 Việt Nam và họ hiểu rằng kết quả này là do chính U23 Campuchia đã không tự cứu lấy mình khi thất bại ở loạt trận cuối cùng.

Theo kết quả chia cặp, đội nhất bảng C là U23 Việt Nam sẽ so tài với U23 Đông Timor (nhất bảng A). Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 24/2 (theo lịch thi đấu ban đầu của BTC công bố). Trong khi đó, U23 Thái Lan sẽ đụng độ U23 Lào (nhất bảng B) vào lúc 16h00 ngày 24/2.