Không khí lạnh miền Bắc kéo dài bao lâu?

Đợt rét này sẽ không kéo dài, chỉ diễn ra trong đêm 19 và ngày 20/10. Từ ngày 21/10, Bắc Bộ lại tiếp tục quay trở lại thời tiết khô hanh, rõ nhất là từ ngày 22/10 trở đi trời nắng hanh rõ hơn.



Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia lưu ý: "Đợt này rét và mưa không kéo dài. Tuy nhiên, so với đợt rét trước, đợt này thời tiết sẽ rét hơn, nhiệt độ trung bình trong ngày có thể xuống dưới 20 độ C. Người dân cần lưu ý sức khỏe khi thời tiết chuyển nhanh và rõ rệt, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ khi tham gia các hoạt động ngoài trời".

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoàn lưu bão số 6 và nhiễu động trong đới gió Đông nên trong ngày 20/10, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An trời trở rét, nhiệt độ trung bình có thể xuống dưới 20 độ C, kết hợp với mưa, thời tiết sẽ chuyển lạnh rõ rệt so với những ngày trước khi trời còn nắng hanh. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 13-15 độ C. Khu vực trung du, vùng Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An từ 15-18 độ C.

Bên cạnh đó, tại phía Đông Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình còn có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ 20-40 mm. Riêng khu vực phía Nam đồng bằng, Thanh Hóa, Nghệ An 40-70 mm, có nơi trên 100 mm.

Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 24 giờ đến 48 giờ tới

Ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 13-15 độ; khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An từ 15-18 độ.

Trên biển: ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2,5-4,5m; biển động mạnh.

Tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

Hồi 07 giờ ngày 20/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10km/h.

Dự báo diễn biến bão/áp thấp nhiệt đới (trong 24 đến 48 giờ tới): áp thấp nhiệt đới tiếp tục giảm cường độ.