Thanh Hóa đến Quảng Trị sắp có mưa cực lớn, lại gặp không khí lạnh, chuyên gia cảnh báo điều gì?

Trao đổi với phóng viên về đợt mưa to đến rất to có thể xảy ra trên địa bàn các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị từ chiều tối nay, 22/9, ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, theo dự báo hiện tại từ chiều tối 22/9 đến ngày 24/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 200-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm; khu vực đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, có nơi trên 150mm.

Mưa to đến rất to ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mưa vừa mưa to ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 25/9.

Theo ông Thành, điều đáng lo ngại là do không khí lạnh đến sớm nên khả năng đợt không khí lạnh đầu tiên sẽ có tác động đến đợt mưa lớn này.

Mưa lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An đầu tháng 9/2022 khiến nhiều diện tích hoa màu của nông dân bị ảnh hưởng. Ảnh: Cảnh Thắng.

"Năm nay do anh hưởng của Lanina nên không khí lạnh có thể hoạt động sớm và mạnh hơn bình thường. Theo dự báo hiện tại, sẽ có đợt không khí lạnh yếu ảnh hưởng đến nước ta kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới cùng với hoạt động của nhiễu động trong đới gió Đông trên cao có thể gây mưa to đến rất to và dông cho các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ như trên. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Cần rà soát các điểm xung yếu có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất để chủ động phòng tránh", ông Thành khuyến cáo.

Trước nguy cơ mưa to đến rất to trên địa bàn các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, chiều nay, 22/9, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo, thông tin, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, nhân dân.

Chỉ đạo các cơ quan thông tin truyền thông, nhất là tuyến thông tin cơ sở tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn nhân dân cách nhận biết, kỹ năng ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động các giải pháp phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Rà soát các phương án ứng phó với các tình huống mưa lớn, lốc, sét, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn để sẵn sàng triển khai thực hiện khi xảy ra tình huống; lưu ý các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân ở các khu vực nguy cơ cao, ở hạ du hồ chứa, an toàn đê điều, hồ đập, giao thông tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực có nguy cơ sạt lở.