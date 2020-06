Không khởi tố vụ mất 550 ha rừng vì "không xác định được thiệt hại"

Hơn 544 ha rừng bị mất không thể khởi tố vụ án. Ảnh Đ.V

Ngày 20/6, nguồn tin của Dân Việt, trung tá Thiệu Hồng Quyết – Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Gia Lai vừa ký văn bản số 09 (ngày 15/6) quyết định không khởi tố vụ án hình sự "Thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng" để người dân lấn chiếm 544,17 ha rừng.



Thông tin từ Cơ quan CSĐT, việc không khởi tố vụ án là do không xác định được thiệt hại việc để mất rừng.

Đây là vụ mất rừng lớn mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo Thanh tra tỉnh Gia Lai thanh tra đột xuất, toàn diện Ban Quản lý rừng phòng hộ (Ban QLRPH) Ayun Pa.

Vào tháng 10/2018, sau 45 ngày làm việc, đi thực địa, đối chiếu bản đồ quy hoạch rừng, Thanh tra tỉnh Gia Lai phát hiện từ năm 2015 - 2018, Ban QLRPH rừng Ayun Pa đã để mất 544,17 ha rừng trong lâm phận quản lý. Việc phá rừng, lấn chiếm đất rừng diễn ra hàng năm, nhưng đơn vị không phát hiện, theo dõi, thống kê, báo cáo sở NNPTNT và UBND tỉnh Gia Lai. Ngoài ra, Ban QLRPH Ayun Pa còn chi sai hơn 1,6 tỉ đồng ngân sách.

Việc phá rừng tại Gia Lai diễn ra phức tạp, nhiều điểm nóng. Ảnh Đ.V

Sau khi có Kết luận thanh tra, Chủ tịch tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành, chỉ đạo Chánh văn phòng UBND tỉnh Ngô Ngọc Sinh ký văn bản 2879 yêu cầu Thanh tra tỉnh chuyển hồ sơ sang Công an mở rộng điều tra.

Tuy nhiên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai không xác định được thiệt hại của việc mất 544,17 ha rừng nên không thể khởi tố vụ án. Trong 544,17 ha rừng bị mất, có 7,4 ha nằm trong một vụ án đang được Công an huyện Ia Pa điều tra. Do vậy Cơ quan CSĐT Công an tỉnh chuyển cho Công an huyện Ia Pa điều tra, làm rõ việc đơn vị quản lý rừng để mất diện tích rừng này.