Không thắt dây an toàn khi lái ô tô bị phạt thế nào?

Quy định về thắt dây an toàn khi tham gia giao thông

Theo Khoản 2 Điều 9 Luật Giao thông đường bộ 2008 về quy tắc chung khi tham gia giao thông đường bộ quy định:

Xe ôtô có trang bị dây an toàn thì người lái xe và người ngồi hàng ghế phía trước trong xe ôtô phải thắt dây an toàn.

Như vậy, khi tham gia giao thông đường bộ, cả người lái xe và người ngồi hàng ghế phía trước trong xe ôtô đều phải thắt dây an toàn.

Mức phạt đối với hành vi không thắt dây an toàn

Mức phạt với người điều khiển xe ôtô không thắt dây an toàn

Theo Khoản 3 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, phạt tiền từ 800 ngàn đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi: Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe ô tô chạy trên đường; Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy.

Mức phạt với người ngồi trên xe ôtô không thắt dây an toàn

Khoản 5 Điều 11 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, phạt tiền từ 300 ngàn đồng đến 500 ngàn đồng đối với người được chở trên xe ô tô không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy.