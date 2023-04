Các nhà chức trách ở miền trung Trung Quốc gần đây đã dỡ bỏ một tảng đá nhô ra nổi tiếng do lo ngại về an toàn. Tảng đá, được gọi là "Tảng đá thử thách lòng dũng cảm", nằm ở An Dương, tỉnh Hà Nam và đã trở thành một địa điểm nổi tiếng để khách du lịch tụ tập và chụp ảnh tự sướng. Tuy nhiên, việc thiếu hàng rào hoặc các biện pháp an toàn khác để ngăn công chúng tiếp cận đã làm dấy lên lo ngại về sự an toàn của du khách.

Không thể quản lý, Trung Quốc phá hủy "tảng đá thử thách lòng dũng cảm"

Tảng đá nguy hiểm nổi tiếng. (Ảnh: IT).

Nhật báo Thanh niên Bắc Kinh đưa tin rằng, phần nhô ra tự nhiên, nổi tiếng trên mạng xã hội không có bấy kỳ hạn chế nào để ngăn chặn sự tiếp cận của công chúng. Hình ảnh và video về những người tạo dáng trên tảng đá rất phổ biến trên mạng xã hội và con đường đi bộ đến nơi đây có thể dễ dàng tìm thấy trên mạng.

Cơ quan quản lý địa phương đã bày tỏ lo ngại về sự an toàn của du khách đến tảng đá. Họ cho biết có nhiều người leo lên tảng đá để chụp ảnh, điều được cho là quá nguy hiểm. Do đó, các nhà chức trách đã quyết định phá hủy tảng đá gây nguy hiểm về an toàn này.

Du khách bất chấp nguy hiểm để tạo dáng chụp ảnh. (Ảnh: IT).

Bất chấp biển cảnh báo không được trèo lên tảng đá được dựng lên từ năm ngoái, mọi người vẫn leo lên để chụp ảnh. "Có những vết nứt trên đá. Không được tiếp cận nó. Bạn sẽ tự gánh chịu hậu quả", tấm biển cảnh báo.

"Tảng đá thử thách lòng dũng cảm" đã trở thành một điểm đến phổ biến cho du khách ba lô và những người đam mê leo núi trong những năm gần đây. Một số blogger du lịch Trung Quốc đã gọi nó là phiên bản Troll's Tongue của Trung Quốc, một tảng đá tương tự ở Na Uy. Tuy nhiên, "Tảng đá thử thách lòng dũng cảm" mỏng hơn và kém chắc chắn hơn nhiều so với những tảng đá ở Na Uy.

Quyết định loại bỏ phần nguy hiểm của tảng đá của chính quyền địa phương đã gây ra một cuộc tranh luận trên mạng xã hội. Một số ý kiến cho rằng thay vì phá hủy đặc điểm tự nhiên, tốt hơn là dựng hàng rào để ngăn khách du lịch. Những người khác đã đồng ý với quyết định loại bỏ tảng đá, với lý do nguy hiểm do khách du lịch vô trách nhiệm gây ra.

Chính quyền đã phá hủy tảng đá nổi tiếng này. (Ảnh: IT).

Tờ Nhân dân Nhật Báo đã lên tiếng về cuộc thảo luận, viết trên Weibo: "Nhìn bề ngoài, có vẻ như chính quyền đã phá hủy tảng đá. Tuy nhiên thực tế, nó đã bị phá hủy bởi những du khách vô trách nhiệm". Nhiều người trên mạng cũng đồng tình với quan điểm này, họ cảm thấy rằng khách du lịch nên có trách nhiệm hơn đối với sự an toàn của chính họ khi đến thăm các địa danh tự nhiên.

Sự cố này không phải là lần đầu tiên ở Trung Quốc. Năm ngoái, một đoạn video về những du khách ba lô bò trên một con đường hẹp được xây dựng trên mặt một vách đá ở miền trung Trung Quốc đã lan truyền trên mạng xã hội, làm dấy lên những lo ngại về an toàn tương tự.

Việc loại bỏ Tảng đá Thử thách Lòng dũng cảm đã gây ra một cuộc tranh luận về sự cân bằng giữa việc bảo tồn các địa danh tự nhiên và đảm bảo an toàn cho khách du lịch. Trong khi một số người cho rằng nên thực hiện các biện pháp để bảo vệ những đặc điểm tự nhiên này, thì những người khác lại cho rằng khách du lịch nên có trách nhiệm hơn và không đặt mình vào tình thế nguy hiểm.