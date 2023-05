Không xem U22 Việt Nam, HLV Park Hang-seo lập tức tới Ninh Bình làm gì?

HLV Park Hang-seo rời Campuchia, về Việt Nam và tới thăm tỉnh Ninh Bình

Mới đây, cựu HLV trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam Park Hang-seo đã có chuyến công tác, làm việc tại tỉnh Ninh Bình. HLV Park Hang-seo được ông Tống Quang Thìn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình đón tiếp tại trụ sở UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình chào mừng HLV Park Hang-seo đến thăm Ninh Bình và chúc ông luôn khỏe mạnh, vui vẻ.

Huấn luyện viên Park Hang Seo tham quan sân vận động tỉnh Ninh Bình. Ảnh: PV

Tại cuộc làm việc với HLV Park Hang-seo ngày 15/5, ông Tống Quang Thìn thông tin về Ninh Bình. Ninh Bình có diện tích khoảng 1.500 km2 và dân số hơn 1 triệu người. Ninh Bình còn có Tràng An - một di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Đông Nam Á. Ninh Bình có nhiều cảnh đẹp và di tích lịch sử.

Ninh Bình rất quan tâm đến văn hóa xã hội, trong đó có thể thao. Ninh Bình có chính sách riêng để khuyến khích các hoạt động thể thao như bóng đá, bóng chuyền.

Ninh Bình có hai đội bóng chuyền nam và nữ thi đấu ở giải cao nhất của nước. Trước kia, Ninh Bình cũng có đội bóng The Vissai thi đấu ở V.League. Sau khi The Vissai chấm dứt hợp tác, Ninh Bình đã hỗ trợ cho đội CLB Công an Nhân dân, CLB bóng đá Phù Đổng thi đấu ở giải hạng Nhất. Hiện nay, Ninh Bình đang muốn phát triển bóng đá trẻ và mong muốn Phù Đổng tiến tới thi đấu ở V.League.

HLV Park Hang-seo tới thăm nhà thi đấu. Ảnh: PV

Ninh Bình mong muốn HLV Park Hang-seo, với kinh nghiệm của mình, có thể góp ý cho Ninh Bình về cách đào tạo bóng đá trẻ. Ninh Bình cũng mong muốn HLV Park Hang-seo góp phần xây dựng bóng đá Việt Nam ngày càng phát triển và gặt hái nhiều thành công.

HLV Park Hang-seo cảm ơn buổi tiếp đón thân tình, trọng thị của lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình.

HLV Park Hang-seo mong trong điều kiện có thể, ông sẽ hỗ trợ, góp ý hết sức cho Ninh Bình trong lĩnh vực chuyên môn của mình với mục tiêu cống hiến vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

Dịp này, tỉnh Ninh Bình mời HLV Park Hang-seo thăm quan Sân vận động tỉnh, Nhà thi đấu TDTT tỉnh Ninh Bình và trao tặng nhà cầm quân người Hàn Quốc món quà lưu niệm là phiên bản của đồng tiền cổ Việt Nam "Thái Bình Hưng Bảo".

Phía HLV Park Hang-seo cũng đã tặng Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình chiếc áo đấu số 21, áo đấu có chữ ký của nhiều tuyển thủ quốc gia nổi tiếng, đều từng là các học trò của ông Park.