Không yêu cầu xác nhận cư trú trong tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6

Sở GDĐT Hà Nội vừa ban hành văn bản hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024.

Năm học 2023-2024, các trường học trên địa bàn thành phố vẫn áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến và tuyển sinh trực tiếp để tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào trường mầm non, tuyển học sinh lớp 1 ở trường tiểu học và tuyển học sinh lớp 6 ở trường trung học cơ sở.

Thời gian tuyển sinh trực tuyến lớp 1 từ ngày 1/7 đến hết ngày 3/7; thời gian tuyển sinh trẻ 5 tuổi từ ngày 4/7 đến hết ngày 6/7; tuyển sinh vào lớp 6 từ ngày 7/7 đến hết ngày 9/7.

Thời gian tuyển sinh trực tiếp từ ngày 13/7 đến hết ngày 18/7/2023.

Học sinh trường Tiểu học Dịch Vọng A quận Cầu Giấy (Hà Nội) tham gia giờ học STEM lớp 5 hôm 16/3. Ảnh: Trường Tiểu học Trung Hòa

Chậm nhất ngày 23/7, các trường cập nhật danh sách học sinh trúng tuyển vào hệ thống sổ điểm điện tử.

Sở GDĐT Hà Nội lưu ý, các trường hướng dẫn cha hoặc mẹ, hoặc người giám hộ của học sinh tự kê khai các thông tin phục vụ cho công tác tuyển sinh, trong đó có thông tin về cư trú của học sinh; không yêu cầu phải cung cấp giấy xác nhận thông tin cư trú hoặc giấy thông báo số định danh cá nhân của học sinh.

Trong thời gian tuyển sinh, các trường tuyết đối không được thu hoặc vận động cha mẹ học sinh đóng góp các khoản ngoài quy định cho nhà trường.

Hồ sơ tuyển sinh mầm non gồm có Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu do trường tuyển sinh phát hành) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp; in phiếu trên hệ thống đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến; Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ.

Hồ sơ tuyển sinh lớp 1 gồm: Phiếu đăng ký xét tuyển vào lớp 1 (theo mẫu do trường tuyển sinh phát hành) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp hoặc in phiếu trên hệ thống đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến; Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ; Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).

Hồ sơ tuyển sinh lớp 6 gồm: Phiếu đăng ký xét tuyển vào lớp 6 (theo mẫu do trường tuyển sinh phát hành) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp hoặc in phiếu trên hệ thống đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến; Bản chính học bạ cấp tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ; Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ; Quyết định cho phép học vượt lớp (nếu có); Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).