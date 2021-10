Khu đô thị Dương Nội - Sức hút của quần thể bất động sản đa tiện ích

Tầm nhìn quy hoạch nhiều tiềm năng

Ở thời điểm này khi nhìn vào Khu đô thị Dương Nội, nhiều người không khỏi thán phục khả năng quy hoạch chiến lược của Tập đoàn Nam Cường từ nhiều năm trước đây.

Ngay từ khi ra mắt các sản phẩm bất động sản (BĐS) đầu tiên cho đến nay, khu đô thị này vẫn chưa dừng sức nóng và liên tục ra mắt các dòng sản phẩm mới, cũng như đưa vào hoạt động hàng loạt tiện ích độc đáo, kiến tạo không gian sống đủ đầy, hiện đại và văn minh.

Quay ngược thời gian về 5-10 năm trước, thời điểm phía Tây vẫn chỉ là vùng ven, sự hiện diện của khu đô thị hơn 197 ha này đã biến Hà Đông trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên thị trường BĐS. Giới chuyên gia BĐS cũng không tiếc lời khi nhận định "Khu đô thị Dương Nội hứa hẹn sẽ thay đổi hoàn toàn bộ mặt khu vực Hà Đông, cũng như đánh thức tiềm năng BĐS tại phía Tây trỗi dậy".

Và không nằm ngoài dự đoán, đến nay, dù là người mua nhà, người thuê nhà, nhà đầu tư, hay các công ty cần thuê văn phòng… tất cả đều bị thu hút bởi khu đô thị đa chức năng này khi nơi đây sẵn sàng cung cấp đầy đủ các nhu cầu dịch vụ từ nhà ở, shophouse, văn phòng cho thuê, đến các dịch vụ giải trí, vui chơi, thể thao, mua sắm…

Với quỹ đất sạch lớn, những công trình BĐS trong khu đô thị dần lộ diện đã biến vùng đất hoang vắng trở thành quần thể đa tiện ích hiếm hoi tại phía Tây. Những dãy biệt thự, shophouse hiện hữu như An Phú Shop-villa, An Khang Villa, An Vượng Villa, Sol Lake Villa và An Quý Villa.... Hệ thống căn hộ cao tầng thuộc các tòa chung cư Anland Complex, Anland Premium và Anland Lakeview cũng đã và đang sẵn sàng đưa vào hoạt động. Chưa hết, Tòa nhà văn phòng – Nam Cường Bullding với 27 tầng nổi và 1 tầng hầm là nơi dừng chân của nhiều doanh nghiệp. Đặc biệt, hệ thống tiện ích nội khu với quần thể công viên rộng lớn, trường học liên cấp, bệnh viện quốc tế, khu thương mại, thể thao…chiếm gần 50% diện tích khu đô thị.

Từ đây, bộ mặt đô thị Hà Đông, cũng như phía Tây Thủ đô bắt đầu có nhiều đổi khác. Khu đô thị Dương Nội không chỉ mang lại không gian sống hiện đại, tiện nghi cho người dân khu vực, mà còn giúp thay đổi hạ tầng giao thông, các khu nhà văn hóa, trụ sở UBND phường được xây mới, chất lượng không gian sống của người dân đô thị được nâng cấp.

Hệ sinh thái toàn diện giúp gia tăng giá trị bất động sản

Giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên thứ trưởng Bộ TN&MT cho biết: "Tại Hà Nội, tôi cho rằng, khu vực phía Tây có tiềm năng hơn cả vì hạ tầng đầy đủ, kéo cư dân lao động nước ngoài làm việc ở khu này khá đông, tạo ra sự nhộn nhịp hơn hẳn so với ba khu vực còn lại. Chính vì thế, sự phát triển của BĐS phía Tây là tất yếu bởi đây là khu vực đã được quy hoạch bài bản. Giá khu vực này sẽ còn tiếp tục tăng trong tương lai".

Nhận định này càng sát đáng hơn khi những cụm tiện ích tại khu Tây như: quần thể công viên, mặt nước, hệ thống trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, trụ sở hành chính… đồ sộ, hiện đại và tiện ích được xây dựng.

Những ngày Lễ Tết, dịp nghỉ cuối tuần hay khi có bạn bè, người thân lên thăm, người dân phía Tây có thể tự hào giới thiệu về những công trình biểu tượng trong khu vực như Công viên Văn học rộng 12ha có tâm là hồ Bách Hợp Thủy rộng 6ha mang chủ đề Thiên Văn học đầu tiên tại Việt Nam. Hay Công viên Âm nhạc được lấy cảm hứng thiết kế từ âm nhạc với cách sắp xếp, bài trí các khu vực độc đáo. Đây không chỉ là điểm nhấn cảnh quan, điều hòa không khí mà còn là nơi giao lưu văn hóa với nhiều hoạt động có giá trị thường xuyên được tổ chức của khu đô thị và khu vực.

Hệ thống siêu thị, nhà hàng, chuỗi cửa hàng bán lẻ thời trang, phụ kiện, mỹ phẩm và hệ thống cửa hàng tiện lợi đa dạng cũng được hình thành và mọc lên san sát. Nhiều thương hiệu ẩm thực, thời trang, spa… nổi danh trong nước và quốc tế cũng "đổ bộ" về đây. Hay sự hiện diện của trung tâm thương mại quốc tế Aeon Mall Hà Đông mang tới sự sầm uất, náo nhiệt cho toàn khu vực Khu đô thị Dương Nội.

Các bậc phụ huynh cũng có thể hoàn toàn an tâm khi con em được hoc tập tại hệ thống trường học đa cấp, với nhiều lựa chọn hệ tư hoặc công lập, quốc tế… đảm bảo mọi nhu cầu về giáo dục cho trẻ từ mầm non đến đại học.

KTS. Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam, cho rằng, sự lên ngôi của "thành phố phía Tây" tách rời khỏi khu vực phố cổ, trung tâm văn hóa, hành chính cũ, không chỉ giúp giảm tải áp lực hạ tầng, dân số tại Thủ đô mà còn xác lập một định nghĩa mới về "trung tâm thành phố".

Và thực tế đã chứng minh, sự xuất hiện của những đại đô thị đa chức năng như Khu đô thị Dương Nội góp phần không nhỏ vào sự "thay da đổi thịt" của phía Tây Hà Nội. Giờ đây, người dân có thể dễ dàng tận hưởng những dịch vụ, tiện ích như giải trí, làm đẹp, tập luyện thể thao, mua sắm… hay đơn giản là đi dạo bộ hoặc tổ chức các buổi dã ngoại ngay tại khu công viên kề cận nhà mình. Những điều mà trước đây, người dân phải di chuyển rất xa mới có thể trải nghiệm.