Kia Seltos gây sốt: Ford EcoSport và Hyundai Kona giảm giá chóng mặt

Tân binh phân khúc SUV cỡ B - Kia Seltos vừa có màn chào sân thị trường Việt Nam, đã nhận được sự quan tâm của đông đảo người dùng bởi thiết kế, trang bị và giá bán vô cùng "hợp lý".

KIA Seltos đang tạo cơn sốt với người mua.

KIA Seltos được lắp ráp & phân phối trong nước bởi THACO. Sự có mặt của Seltos sẽ lấp đầy khoảng trống phân khúc CUV hạng B 5 chỗ tại thị trường Việt của thương hiệu KIA. Ngoài ra, KIA Seltos được lắp ráp tại Việt Nam nên sẽ được hưởng ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ theo Nghị định 70/2020/NĐ-CP tới hết năm 2020.

Sau khi được bán ra, KIA Seltos sẽ cạnh tranh với Hyundai Kona, Ford EcoSport, Honda HR-V,.. Xe sẽ đến tay khách hàng vào đầu tháng 9/2020. Xe được phân phối tổng cộng 4 phiên bản và đi cùng giá bán từ 589 đến 719 triệu đồng.

Trước ưu thế lớn của dòng xe mới ra mắt Kia Seltos, các đại lý phân phối đồng loạt chào bán Kona với mức giá giảm và đây được xem là động thái đầu tiên của Hyundai đối với tân binh mới trên thị trường xe hiện nay.

Cụ thể, các đại lý Hyundai đồng loạt điều chỉnh giá bán của Kona giảm từ 15 triệu đồng trở lên cho cả 3 phiên bản và tặng thêm phụ kiện chính hãng.

Như vậy, sau khi giảm, giá bán thực tế của Hyundai Kona tại đại lý cao nhất chỉ khoảng 735 triệu đồng, nhỉnh hơn Kia Seltos 16 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Hyundai Kona đang được TC Motor lắp ráp trong nước nên khách hàng mua xe sẽ còn nhận được ưu đãi giảm 50% phí trước bạ với mức giảm từ 32 – 45 triệu đồng tùy từng phiên bản và khu vực.

Kona không ngại sự xuất hiện của Seltos.

Trong khi mẫu crossover cỡ B Ford EcoSport liên tục được giảm giá mạnh tại đại lý trong những tháng vừa qua. Lượng xe sản xuất 2019 được xả hàng nhiều với giá giảm sâu, còn xe sản xuất năm nay giảm ít hơn một chút.

Mức giá giảm kỷ lục gần 100 triệu đồng, bản Ambiente MT thấp nhất giá chỉ còn 455 triệu đồng (giá niêm yết 545 triệu đồng). Các bản Ambiente AT, Trend AT, Titanium 1.5 AT và Titanium 1.0 AT có giá lần lượt là 489 - 531 - 523 - 664 triệu đồng (mức giá niêm yết tương ứng là 569 - 593 - 548 - 689 triệu đồng).

EcoSport giảm giá sâu.

Động thái "xả hàng, dọn kho" đã phần nào hé lộ phiên bản mới sắp về Việt Nam. Và mới đây, các đại lý Ford tại Việt Nam đã bắt đầu nhận cọc EcoSport đời 2020 mới. Thực tế, đây chỉ là bản nâng cấp trang bị chứ không phải bản facelift. Dự kiến, xe sẽ về đại lý vào tháng 10/2020.

Ford EcoSport 2020 mới sẽ tiếp tục được lắp ráp trong nước và hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ. Theo các đại lý, giá bán của EcoSport mới sau thương lượng thực tế sẽ dao động chỉ từ 470 - 640 triệu đồng, có tặng kèm một số phụ kiện hay bảo hiểm thân vỏ.