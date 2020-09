KIA stinger phiên bản nâng cấp có sức mạnh lên đến hơn 370 mã lực

Ngoại hình của KIA Stinger 2021 không khác quá nhiều so với bản trước. Thiết kế xe được điều chỉnh để sang trọng và mềm mại hơn một chút. Ở đầu xe vẫn là lưới tản nhiệt hình mũi hổ đặc trưng. Cụm đèn pha LED được tinh chỉnh lại. Cụm đèn hậu LED được làm mới và được nối liền nhau bởi dải LED mỏng. Bộ mâm hợp kim đường kính 18 hoặc 19 inch. Phần cản trước sau được tinh chỉnh.

KIA còn cung cấp cho khách hàng mua Stinger GT 2021 gói ngoại thất Dark Package với bộ khuếch tán màu đen bóng, biểu tượng Stinger màu đen. Ngoài ra còn có gói Black Package có mâm xe 19 inch màu đen mờ, cánh lướt gió và nắp cốp mới, ốp gương đen và viền chắn bùn màu đen.​

Bên trong nội thất KIA Stinger sở hữu màn hình giải trí 8 inch, lớn hơn loại 7 inch cũ. Khách hàng cũng có tùy chọn màn hình 10,25 inch, tích hợp sẵn Apple CarPlay và Android Auto không dây. Bản cao hơn nữa sẽ có chức năng kết nối Bluetooth đa phương tiện.

Cạnh đó là màn hình cụm đồng hồ TFT LCD 4,2 inch màu (thay cho loại 3,5 inch cũ). Bản cao cấp sẽ sử dụng màn hình 7 inch Supervision kỹ thuật số với nhiều thông tin hữu ích hơn. Tùy vào từng thị trường, Stinger sẽ có các tùy chọn màu và chất liệu nội thất khác nhau. Thị trường Hàn sẽ có màu nội thất Nappa nâu đen với chỉ khâu trang trí kim cương. Các thị trường khác sẽ có nội thất da đen, đỏ, và beige.

Tại thời điểm ra mắt, KIA Stinger có 3 phiên bản động cơ, thêm 1 tùy chọn động cơ so với trước. Động cơ mới Smartstream 4 xy lanh, dung tích 2.5L T-GDi, cho công suất 304 mã lực tại vòng tua 5.800 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 422 Nm tại vòng tua 1.650-4.000 vòng/phút. Động cơ này cũng đang được dùng trên chiếc Genesis GV80 và G80.

Động cơ T-GDi V6 3.3L tăng áp kép với van xả biến thiên điện tử (Electronic Variable Exhaust Valve). Động cơ này sẽ cho công suất cao hơn trước 3 mã lực, tương đương 373 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 510 Nm tại 1.300 - 4.500 vòng/phút. Động cơ này sẽ tạo tiếng ống xả sâu hơn ở chế độ Sport và êm hơn ở chế độ Eco và Comfort. Động cơ Theta 4 xy lanh 2.0L tăng áp (ra mắt năm 2017) vẫn được giữ lại. Động cơ này cho công suất 255 mã lực tại 6.200 vòng/phút và 353 Nm tại 1.400 - 4.000 vòng/phút.

Stinger 2021 được trang bị gói an toàn Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), hỗ trợ lái khá tốt. Trong đó bao gồm: Hỗ trợ tiền va chạm trước Forward Collision-Avoidance Assist (FCA), hỗ trợ giữ làn đường Lane Keeping Assist (LKA), cảnh báo điểm mù Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA), cảnh báo tài xế mất tập trung Driver Attention Warning (DAW) ở tốc độ lên đến 210 km/h, ga tự động thông minh Smart Cruise Control (NSCC), cảnh báo an toàn khi mở cửa xe Safe Exit Warning (SEW), hỗ trợ theo dấu làn đường Lane Following Assist (LFA), màn hình quan sát điểm mù với góc nhìn rộng hơn...

KIA Stinger 2021 sẽ được bán ra tại Hàn Quốc ngay trong quý 3 này. Giá khởi điểm của xe từ 38,53-44,6 triệu won tương đương 755 - 875 triệu đồng. Trong năm 2019, KIA chỉ bán được 13.300 chiếc, thấp hơn 3.000 chiếc so với năm trước đó. Từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay, dưới tác động của đại dịch Covid-19, doanh số của KIA đã giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước. Hãng này chỉ bán được khoảng 1.384.636 xe, giảm 12% so với năm trước là 1.579.229 xe. Hy vọng với phiên bản mới, mẫu fastback thể thao có thể ghi dấu ấn tốt hơn, đồng thời kéo doanh số của hãng xe Hàn lên.