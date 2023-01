Kịch bản bảng A AFF Cup 2022: Campuchia gây sốc, loại Thái Lan?

Trước lượt trận hạ màn, bảng A AFF Cup 2022 vẫn chưa xác định đội đi tiếp. Do Brunei và Philippines đã bị loại nên cuộc đua vào bán kết chỉ còn là chuyện nội bộ giữa Thái Lan, Indonesia và Campuchia.

Với 7 điểm, Thái Lan và Indonesia đang nắm ưu thế lớn. Xếp thứ 3 với 1 điểm ít hơn là Campuchia. Ở lượt trận hạ màn tối nay, Thái Lan sẽ đụng độ trực tiếp Campuchia. Trong khi đó, Indonesia sẽ làm khách trên sân của Philippines.

HLV Polking quyết thắng Campuchia để tranh ngôi đầu.

Nếu không có bất ngờ nào xảy ra, Thái Lan và Indonesia sẽ giành vé vào bán kết. Ngoài tấm vé bán kết, 2 đội bóng này hứa hẹn sẽ còn tạo nên cuộc đua ngôi đầu rất căng thẳng. Dưới đây là các kịch bản có thể xảy ra với Thái Lan, Indonesia và Campuchia ở trận hạ màn.

Thái Lan (7 điểm)

Do hơn Campuchia 1 điểm nên ở trận đấu tối nay, Thái Lan chỉ cần kết quả hòa để ghi tên mình vào vòng bán kết. Tuy nhiên, để tranh ngôi đầu bảng, “Voi chiến” cần đánh bại Campuchia. Thái Lan và Indonesia sẽ so hiệu số bàn thắng/bại để tranh ngôi đầu nếu cùng thắng ở trận hạ màn tối nay.

Kết quả hòa chỉ đủ để Thái Lan giành ngôi đầu bảng A nếu Indonesia không thể đánh bại Philippines ở trận đấu cùng giờ.

Trong trường hợp để thua Campuchia, Thái Lan chỉ có hy vọng đi tiếp nếu Indonesia cũng để thua Philippines ở trận cùng giờ. Khi đó, 2 đội sẽ so hiệu số bàn thắng/bại để xác định đội vào bán kết cùng Campuchia.

HLV Polking quyết thắng Campuchia để tranh ngôi đầu.

Indonesia (7 điểm)

Indonesia chỉ cần kết quả hòa trước Philippines để đi tiếp, bất chấp kết quả của trận đấu cùng giờ giữa Thái Lan và Campuchia. Nhưng để tranh ngôi đầu bảng, thầy trò Shin Tae-yong cần đánh bại Philippines, thậm chí cần ghi nhiều bàn thắng để đua hiệu số bàn thắng/bại.

Trong trường hợp để thua Philippines, Indonesia chỉ chắc chắn đi tiếp nếu Campuchia để thua Thái Lan ở trận cùng giờ. Nếu Campuchia giành kết quả hòa, đội bóng này và Indonesia sẽ so chỉ số phụ để xác định đội đi tiếp.

Campuchia (6 điểm)

Do chỉ giành 6 điểm, kém 1 điểm so với Thái Lan và Indonesia nên ở trận hạ màn, Campuchia buộc phải đánh bại Thái Lan để giành vé vào bán kết. Nếu hòa Thái Lan, Campuchia chỉ có hy vọng nếu Indonesia để thua Philippines ở trận cùng giờ. Khi đó, Campuchia và Indonesia sẽ so chỉ số phụ để xác định đội đi tiếp cùng Thái Lan.

Nếu thua Thái Lan ở trận hạ màn, Campuchia đương nhiên sẽ phải dừng cuộc chơi dù trận cùng giờ giữa Indonesia và Philippines khép lại với tỷ số nào.