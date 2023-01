Sợ bị Campuchia quật ngã, báo Thái Lan nhắc đội nhớ kỹ điều gì?

Bảng A của AFF Cup 2022 đang diễn ra hết sức gay cấn và hấp dẫn. Trước lượt trận cuối cùng, chưa đội bóng nào sớm giành vé vào bán kết. Đây là điều tương đối bất ngờ bởi Thái Lan và Indonesia vẫn là những ứng viên sáng giá nhất.

Tuy nhiên, sự vươn lên của Campuchia hiện tại đã trở thành thách thức với Thái Lan trên đường tìm vé vào bán kết với ngôi đầu bảng. Tờ Siam Sport của Thái Lan mới đây có bài viết cảnh báo sức mạnh của thầy trò HLV Honda với dòng tít: “… coi chừng bị hạ knock-out ngay trên sân nhà”.

Siam Sport cảnh báo Thái Lan trước trận gặp Campuchia. Ảnh: Siam Sport

Đánh giá về thực lực, Siam Sport viết: “Nếu so sánh, tất nhiên "Voi chiến" vượt trội hơn so với “Những chiến binh Angkor" trên nhiều mặt. Hiện tại, Thái Lan đứng vị trí thứ 111 thế giới, đứng thứ 2 ở ASEAN, trong khi đó Campuchia xếp hạng 177 thế giới và hạng 8 ASEAN. Cùng với đó, Thái Lan từng vô địch giải đấu này 6 lần, trong khi Campuchia mới chỉ góp mặt giải 9 lần và tất cả đều bị loại từ vòng bảng”.

Tuy nhiên, sau đó tờ báo này lên tiếng cảnh báo thầy trò HLV Polking về sự tiến bộ của Campuchia. “Nhưng màn trình diễn của Campuchia là rất tuyệt vời cho đến nay, rõ ràng họ có cơ hội giành vé vào bán kết để làm nên lịch sử khi đang có 6 điểm sau 2 trận thắng và 1 trận thua”. Theo Siam Sport, Thái Lan không được chủ quan và "sự bất cẩn" có thể khiến họ bị loại ngay trên sân nhà.

Thực tế, Thái Lan chỉ cần giành 1 điểm là chắc chắn đi tiếp, tuy nhiên nếu muốn giành ngôi nhất bảng, họ cần một thắng lợi đậm để đảm bảo hiệu số tốt hơn so với Indonesia. Ở trận cùng giờ, Indonesia làm khách trên sân Philippines và có thể sẽ có một thắng lợi dễ dàng.

Hiện tại, Thái Lan đang có 7 điểm giống Indonesia với hiệu số 9 so với 8 của đối thủ. Cả hai trận đấu giữa Thái Lan vs Campuchia và Philippines vs Indonesia sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày hôm nay (2/1).