Kiểm tra cơ sở thẩm mỹ ủ tê làm đẹp da khiến bệnh nhân nguy kịch

Cơ sở thẩm mỹ Cao Kim. Ảnh: SYT

Ủ tê khiến bệnh nhân nguy kịch

Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết đã nắm được thông tin sự việc và đã xuống làm việc với cơ sở thẩm mỹ Cao Kim (69A đường 3/2, phường 11, quận 10). Hiện Thanh tra sở đang trong quá trình xử lý, sẽ thông tin chính thức khi có kết quả.

Trước đó ngày 13/1, chị T.N. (40 tuổi, ngụ Đồng Nai) đến cơ sở thẩm mỹ có tên là Cao Kim để thực hiện tiêm meso căng bóng da theo lịch hẹn. Đây là lần thứ 4 bệnh nhân thực hiện thẩm mỹ tại cơ sở thẩm mỹ Cao Kim, lần gần nhất cách đây một tháng.

Bệnh nhân đã được thực hiện ủ tê tại cơ sở thẩm mỹ Cao Kim bằng Lidocain 15,6%. Sau 40-45 phút, bệnh nhân tiếp tục được thực hiện ủ tê lần 2. Thực hiện ủ tê lần 2 xong, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện các triệu chứng chóng mặt, buồn nôn, đau bụng, gồng cứng người và mất ý thức.

Cơ sở thẩm mỹ Cao Kim xử trí bằng tiêm 1 ống Adrenaline, liên hệ đội cấp cứu ngoại viện thuộc Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM đến sơ cứu và chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Nhân dân 115.

BSCKI Lê Anh Tuấn - Phụ trách phòng Kế hoạch tổng hợp - Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết: "Bệnh nhân T.N. nhập viện trong tình trạng lơ mơ, huyết áp thấp, không biết gì, phản vệ nặng, nghi ngộ độc chất Lidocain dùng để ủ tê. Bệnh viện đã tiến hành đặt nội khí quản, dùng thuốc vận mạch để ổn định huyết áp và tầm soát các tác nhân khác".

Kết quả cho thấy, phổi bệnh nhân T.N. tổn thương nặng, đã trắng xóa 2 bên, có dấu hiệu suy hô hấp, tổn thương đa cơ quan, suy đa tạng, bạch cầu tăng, nhiễm trùng. Bệnh nhân đã được lọc máu liên tục, đồng thời sử dụng thuốc vận mạch để ổn định huyết áp, thở máy.

Sau hơn 1 tuần điều trị liên tục, đến ngày 20/1, sức khỏe bệnh nhân T.N. đã cải thiện, cai thở máy nhưng vẫn tiên lượng nặng, được theo dõi sát ở phòng Hồi sức tích cực.

Trước đó, ngày 1/11/2023, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã có quyết định xử phạt hành chính đối với bà Nguyễn Thu Vân (chủ hộ kinh doanh Thẩm mỹ viện Cao Kim tại địa chỉ 69-69A đường 3/2, phường 11, quận 10) với mức phạt 25 triệu đồng và đình chỉ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho đến khi có đầy đủ hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Theo đó, Thẩm mỹ viện Cao Kim đã có hành vi sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, đốt hoặc các can thiệp xâm lấn khác) làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể (da, mũi, mắt, môi, khuôn mặt, ngực, bụng, mông và các bộ phận khác trên cơ thể). Xăm, phun, thêu trên da có sử dụng gây tê dạng tiêm tại các cơ sở không phải là bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ, hoặc cơ sở khám bệnh chữa bệnh khác có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ.