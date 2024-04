Kiên Giang: Nữ sinh lớp 8 đánh bạn trong nhà vệ sinh vì bị cho là "đẹp mà chảnh"

Mấy ngày qua, trên mạng xã hội xôn xao đoạn clip nữ sinh Trường THCS&THPT Võ Văn Kiệt bị đánh trong nhà vệ sinh trường.



Sáng 11/4, Ban Giám hiệu Trường THCS&THPT Võ Văn Kiệt cho biết, trường đã có báo cáo gửi Sở GDĐT tỉnh Kiên Giang ngày 9/4.

Theo đó, sự việc xảy ra vào chiều ngày 27/3, đến ngày 29/3 trường mới phát hiện vụ việc nữ sinh có mâu thuẫn cãi nhau dẫn đến đánh nhau trong nhà vệ sinh (do học sinh trường cung cấp clip). Ngay sau đó, lãnh đạo nhà trường đã phối hợp với Đoàn trường và giáo viên chủ nhiệm mời các em học sinh và phụ huynh học sinh có liên quan để nắm thông tin sự việc.

Cụ thể, vào giờ ra chơi tiết 1, buổi chiều (ngày 27/3), trong giờ ra chơi em H. N. N (lớp 8A4) có hẹn gặp em P.N.L.T (lớp 8A5) tại nhà vệ sinh trường để nói chuyện, vì em L.T có nói em N.N "đẹp mà chảnh".

Nữ sinh N.N đánh nữ sinh L.T trong nhà vệ sinh vì bị cho là "đẹp mà chảnh". Ảnh cắt từ clip

Sau khi cãi nhau, do thiếu kiềm chế đã dẫn đến xô xát và đánh nhau. Tại thời điểm đó có 2 em học sinh khác cũng có mặt là em T.H.A.N và Đ.L.H.N (lớp 8A3), trong đó em A.N là đã quay phim sự việc trên điện thoại của cá nhân và gửi cho nhóm bạn là N.N và H.N xem.

Sau khi gia đình phát hiện vụ việc đã đưa em L.T đi kiểm tra sức khoẻ, kết quả theo kết luận của bác sĩ sức khỏe ổn định, không dấu hiệu bất thường. Về phía em N.N và em H.N và A.N đã viết bản tường trình, bản kiểm điểm, phía gia đình học sinh cũng đã có nắm bắt được sự việc.

Ngày 2/4, Hiệu trưởng nhà trường đã thành lập Hội đồng giáo dục, kỷ luật học sinh đúng theo quy định. Ngày 4/4, Hội đồng tiến hành làm việc theo quy định, giáo dục, tư vấn và nhắc nhở để học sinh thấy được khuyết điểm và sai phạm của bản thân, đồng thời bỏ phiếu thống nhất hình thức giáo dục và tiến hành ra quyết định kỷ luật tạm dừng học tập tại trường và thực hiện các biện pháp giáo dục khác theo quy định của Bộ GDĐT.

Cụ thể, em N.N phải tạm dừng học ở trường 2 tuần, em A.N tạm dừng học ở trường 1 tuần, em H.N tạm dừng học ở trường trong thời gian 3 ngày, riêng em L.T (là học sinh bị bạn đánh) bị nhắc nhở trước Hội đồng kỷ luật và giáo dục học sinh.

Ban giám hiệu Trường THCS&THPT Võ Văn Kiệt cũng cho biết, về phía phụ huynh của các em học sinh cũng thống nhất với hình thức giáo dục và kỷ luật đối với các em học sinh do Hội đồng đề xuất và cam kết sẽ phối hợp quản lý, nhắc nhở học sinh trong thời gian sắp tới. Phía gia đình em L.T và em N.N đã gặp riêng để trao đổi và làm cam kết tại Công an phường An Hoà.