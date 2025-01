Công an huyện Củ Chi phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan dựng lại hiện trường vụ đối tượng T.T.T hễ nhậu say là cầm hung khí, cầm đá đập phá nhà chị Dung. Clip: Chinh Hoàng

Camera an ninh nhà chị Dung ghi lại cảnh đối tượng T.T.T và em trai ruột (áo đen) thách thức "có ai chém nhau không", xông vào nhà chị Dung, gây ảnh hưởng đến tình hình buôn bán nhà chị. Clip: Chinh Hoàng

Camera an ninh ghi lại đối tượng áo đen (em ruột T) cầm đá ném vào nhà chị Dung. Clip: Chinh Hoàng

Sáng 14/1 nguồn tin của phóng viên Dân Việt xác nhận, liên quan đến vụ người đàn ông tên T.T.T (SN 1996), ngụ xã Phú Hòa, huyện Củ Chi, TP.HCM hễ nhậu say là vác hung khí, cầm đá đập phá nhà chị Nguyễn Thị Kim Dung (35 tuổi), làm nghề buôn bán hàng ăn tại nhà của mình địa chỉ số 200 đường Bến Than, ấp 3, xã Hòa Phú, Công an huyện Củ Chi đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan cho dựng lại hiện trường tối hôm qua (13/1).

Đồng thời cũng theo nguồn tin, cảnh sát triệu tập thêm 1 đối tượng (em ruột của T.T.T, có xuất hiện trong camera an ninh với hình ảnh cầm đá ném vào nhà chị Dung) để điều tra làm rõ thêm hành vi "phá hoại tài sản".

"Hiện cảnh sát huyện Củ Chi đang tạm giữ hai đối tượng, T.T.T và em trai ruột của T", nguồn tin nói và cho biết thêm chưa công bố danh tính của em ruột T.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt cùng ngày, chị Dung cho biết rất lo lắng, những tháng qua không làm ăn buôn bán được do đối tượng T cứ nhậu say lên là vác hung khí, cầm đá đập phá nhà chị.

Theo chị Dung, không những đối tượng T, em trai ruột của T cũng cầm đá đập phá nhà chị. Trong nhà chị T hiện đang có mẹ già bị bệnh thận giai đoạn cuối, rất sợ hành vi của anh em đối tượng T.

"Tôi đã gửi đơn kiến nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng T và yêu cầu cảnh sát huyện Củ Chi điều tra, làm rõ hành vi của em trai đối tượng T", chị Dung nói.