Kiều nữ Wonder Girls - So Hee tái xuất sau hai năm vắng bóng

Sau gần hai năm vắng bóng trên màn ảnh rộng kể từ bộ phim độc lập "Vestige" (2022), nữ diễn viên kiêm ca sĩ Ahn So Hee, cựu thành viên của nhóm nhạc nữ Kpop lừng danh Wonder Girls đã chính thức trở lại với dự án điện ảnh mới mang tên "The Daechi Scandal". Bộ phim thuộc thể loại chính kịch, dự kiến ra mắt khán giả vào ngày 19/6 tới đây.



"The Daechi Scandal" xoay quanh nhân vật Yoon-im (Ahn So Hee thủ vai), một giảng viên tiếng Hàn tại một học viện luyện thi tư nhân (hagwon) ở khu Daechi-dong, quận Gangnam, Seoul. Đây là khu vực nổi tiếng với môi trường giáo dục đầy áp lực và cạnh tranh. Yoon-im là một người phụ nữ ngoài 30 tuổi, có tính cách thẳng thắn nhưng cũng khá thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Dù vậy, cô vẫn được học sinh yêu mến và đánh giá cao nhờ kỹ năng sư phạm của mình.

Kiều nữ Wonder Girls - Ahn So Hee tái xuất sau hai năm vắng bóng

Ahn So Hee trong vai Yoon-im, một giảng viên tiếng Hàn. Ảnh: Ktimes.

Cuộc sống của Yoon-im bắt đầu xáo trộn khi Ki-haeng (do Park Sang-nam thủ vai), bạn trai cũ thời đại học đồng thời là giáo viên của một trường học gần đó, bất ngờ xuất hiện. Cuộc hội ngộ này đã làm dấy lên tin đồn rằng, Ki-haeng đã tiết lộ đề thi cho Yoon-im, khiến cô phải đối mặt với những tổn thương trong quá khứ liên quan đến bạn bè thời đại học mà cô đã cố gắng chôn giấu bấy lâu nay.

Chia sẻ về vai diễn này, Ahn So Hee cho biết, cô đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ đạo diễn Kim Su-in, người từng có kinh nghiệm làm giảng viên tại Daechi-dong. "Sau khi đọc kịch bản, tôi đã tham khảo rất nhiều video của các giảng viên khác nhau để thu thập thông tin. Tuy nhiên, người giúp đỡ tôi nhiều nhất chính là đạo diễn bộ phim. Cô ấy đã chia sẻ với tôi rất nhiều về quãng thời gian làm việc tại đây, và tôi đã học hỏi được rất nhiều điều từ cô ấy. Có thể nói, đạo diễn chính là hình mẫu để tôi xây dựng nên nhân vật Yoon-im", Ahn So Hee chia sẻ.

Về phía đạo diễn Kim Su-in, bà cũng tiết lộ rằng chính những trải nghiệm cá nhân khi còn làm giảng viên tại Daechi-dong đã khơi nguồn cảm hứng cho bộ phim. "Tôi có khoảng thời gian 2 năm làm việc tại một học viện tiếng Hàn ở Daechi-dong. Khoảng một năm sau khi nghỉ việc, tôi bất chợt nhớ lại quãng thời gian đó và cảm thấy nó rất thú vị. Vì vậy, tôi đã quyết định phát triển nó thành một kịch bản phim", đạo diễn Kim Su-in cho biết.

"Nhân vật Yoon-im không phải lúc nào cũng thờ ơ với tất cả mọi thứ. Cô từng là một người cởi mở, nhưng sau khi bị bạn bè thân thiết phản bội thời đại học, Yoon-im đã tự xây dựng một lớp vỏ bọc để bảo vệ bản thân. Đến khi đối diện với quá khứ, cô mới dần dần mở lòng mình", So Hee chia sẻ.

Ahn So Hee cho biết, cô đã tập trung khai thác chiều sâu tâm lý của nhân vật. "Yoon-im đã chịu rất nhiều tổn thương từ bạn bè của mình. Trong quá trình từ một cô gái 20 tuổi trở thành một giảng viên giỏi giang ở tuổi 30, cô ấy chắc hẳn đã phải trải qua rất nhiều nỗi đau mà không muốn chia sẻ cùng ai. Đó là lý do vì sao Yoon-im luôn thể hiện một vẻ ngoài lạnh lùng như vậy. Tôi đã cố gắng tập trung vào việc khắc họa lớp vỏ bọc mà cô ấy đã tạo ra để bảo vệ bản thân mình", nữ diễn viên bộc bạch.

Ahn So Hee thành công khi lấn sân sang điện ảnh. Ảnh: Marie Claire.

Với sự trở lại đầy tâm huyết này, Ahn So Hee hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả một vai diễn đầy ấn tượng và sâu sắc. "The Daechi Scandal" không chỉ là câu chuyện về những góc khuất trong môi trường giáo dục mà còn là hành trình chữa lành vết thương lòng của một người phụ nữ trẻ.

Ban nhạc Wonder Girls ra mắt vào năm 2007 dưới sự quản lý của JYP Entertainment, đã nhanh chóng trở thành một trong những nhóm nhạc nữ hàng đầu của làn sóng Hallyu với loạt "hit" như: "Tell Me"; "Nobody"; "So Hot"...

Ahn So Hee với biệt danh "Mandu" được biết đến là một trong những thành viên nổi bật của nhóm nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, cá tính cùng khả năng vũ đạo ấn tượng. Sau khi rời Wonder Girls vào năm 2013, Ahn So Hee đã tập trung phát triển sự nghiệp diễn xuất và gặt hái được nhiều thành công qua các bộ phim như: "Train to Busan"; "Single Rider"; "Entourage"... Với "The Daechi Scandal", Ahn So Hee hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả một màn trình diễn đầy ấn tượng.