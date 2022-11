Kiev bắt đầu chuẩn bị cho cuộc sơ tán khoảng 3 triệu dân

Tình trạng mất điện ngày càng gia tăng trên khắp Ukraine, đặc biệt là ở Kiev. Ảnh AP

Theo NYT, các quan chức Kiev nói rằng họ đã bắt đầu vạch kế hoạch cho tình huống chưa bao giờ tưởng tượng nổi: sẽ mất điện toàn bộ, đòi hỏi sơ tán khoảng 3 triệu cư dân thành phố.



Trong nỗ lực để ngăn chặn tình trạng mất điện toàn bộ, ngày 5/11 tập đoàn năng lượng quốc gia của Ukraine đưa ra tuyên bố sẽ tiếp tục áp dụng chế độ cắt điện liên tục ở 7 khu vực, NYT cho hay.

Roman Tkachuk, Giám đốc bộ phận an ninh đô thị trực thuộc ban lãnh đạo hành chính của Kiev nói với phóng viên NYT: "Chúng tôi có thể mất toàn bộ hệ thống cung cấp điện". Trước đó, Thị trưởng Vitali Klichko thừa nhận rằng Kiev có nguy cơ không có điện, nước và hệ thống sưởi. Ông cũng thông báo rằng 450.000 căn hộ ở Kiev không có điện, tức là nhiều gấp rưỡi so với những ngày trước đó, tình hình vẫn phức tạp khó khăn do sự quá tải của hệ thống năng lượng Ukraine.

Tổng thống Ukraine Zelensky cũng cho biết rằng, hơn 4,5 triệu hộ gia đình, chủ yếu ở khu vực Kiev vẫn không có điện khi Nga lên kế hoạch cho các cuộc tấn công quy mô lớn mới.

Ông Zelensky lưu ý rằng trong tuần này, ông đã tổ chức các cuộc họp với các quan chức chính phủ, với đại diện của các công ty năng lượng và chính quyền các cơ quan liên quan về các phương án khả thi để cải thiện tình hình.

Ông Zelensky nói rằng Nga đang tiếp tục tích lũy các lực lượng và thiết bị có thể cho phép nước này tiếp tục các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của Ukraine, bao gồm, trước hết và quan trọng nhất, vào cơ sở hạ tầng năng lượng.

"Đó là lý do tại sao Nga cần tên lửa của Iran. Chúng tôi đang chuẩn bị đáp trả", ông Zelensky nói

Trước đó ngày 5/11, tập đoàn năng lượng Ukrenergo của Ukraine thông báo về việc chuyển các khu vực Kiev, Chernigov, Cherkassy, Zhytomyr, Sumskoy, Kharkov và Poltava từ diện cắt điện theo giờ sang trạng thái khoá điện do tai nạn khẩn cấp. Kể từ ngày 10/10, lực lượng Nga đã tiến hành những cuộc tấn công tầm xa bằng vũ khí có dẫn đường chính xác giáng đòn vào các xí nghiệp quốc phòng, hệ thống chỉ huy quân sự và thông tin liên lạc trên khắp Ukraine, gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng.

Theo đánh giá của phía Ukraine, do hậu quả của các cuộc tấn công tên lửa, chỉ tính riêng trong hai ngày 10 và 11/10, khoảng 30% cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraina đã bị thiệt hại. Đến ngày 1/11, trên trang web của Tổng thống Zelensky xuất hiện thông tin xác nhận thiệt hại đối với 40% cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.