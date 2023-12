Kiev bất ngờ chỉ trích gay gắt châu Âu; Chiến sự Nga-Ukraine năm 2024 cực kỳ khó đoán

Ukraine chỉ trích gay gắt châu Âu

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba. Ảnh IT

Ngoại trưởng Dmytro Kuleba cáo buộc rằng, EU không biết cách tiến hành chiến tranh vì đã dành "quá nhiều thời gian để cân nhắc" việc tăng cường sản xuất vũ khí.

“Thật không may, những người bạn của chúng ta đã dành quá nhiều thời gian để cân nhắc về cách thức và thời điểm tăng cường sản xuất vũ khí và đạn dược", ông Kuleba nói với tờ Kyiv Independent.



Lời cảnh báo của ông được đưa ra khi Mỹ đã cạn kiệt viện trợ quân sự dành cho Ukraine với gói tài trợ cuối cùng trị giá 250 triệu USD vừa được công bố mới đây. Đây là đợt viện trợ cuối cùng mà Washington có thể gửi để hỗ trợ Ukraine chống lại Nga mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội.

Tuyên bố của ông Kuleba đánh dấu sự chỉ trích mạnh mẽ nhất của Kiev về việc châu Âu không có khả năng mở các dây chuyền sản xuất mới để đáp ứng những thách thức trong việc cung cấp cho Ukraine khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine sắp tròn 2 năm.

Việc cung cấp vũ khí đã bắt đầu giảm dần trong những tháng gần đây khi kho dự trữ của các nước phương Tây- đồng minh của Ukraine bắt đầu cạn kiệt.

Ukraine và NATO đã nhiều lần cảnh báo rằng việc sản xuất đạn dược và vũ khí cần phải được tăng cường đáng kể để phù hợp với tổ hợp công nghiệp-quân sự của Nga, vốn đang trong tình trạng chiến tranh kể từ khi Tổng thống Putin phát động chiến dịch quân sự tại nước láng giềng vào tháng 2/2022.

Liên minh châu Âu hiện đã thất bại trong nỗ lực tăng cường sản xuất đạn pháo 155mm nhằm cung cấp một triệu viên đạn cho Ukraine vào tháng 3 năm tới và Hungary đã phủ quyết gói viện trợ trị giá 55 tỷ USD được đề xuất từ khối cho Kiev hồi đầu tháng này.

Xung đột Nga-Ukraine năm 2024: Sẽ kéo dài nhưng không vô tận

Thủy quân lục chiến Ukraine. Ảnh IT

BBC News dẫn lời nhà phân tích Barbara Zanchetta, Khoa Nghiên cứu Chiến tranh thuộc Trường King's College London bình luận rằng, vào năm 2024, triển vọng chấm dứt chiến tranh ở Ukraine vẫn còn ảm đạm. Tình hình trên chiến trường cũng đang rất bất bênh. Gần đây, cuộc tấn công của Ukraine dường như đã dừng lại vào mùa đông. Nhưng Nga cũng không đạt được bước đột phá nào.

Hơn bao giờ hết, kết quả cuộc chiến sẽ phụ thuộc vào các quyết định chính trị được thực hiện cách xa trung tâm cuộc xung đột - ở Washington và Brussels. Sự đoàn kết đầy ấn tượng của phương Tây liên quan đến việc ủng hộ Ukraine được thể hiện vào năm 2022 và kéo dài suốt năm 2023, đang bắt đầu dao động.

Gói viện trợ quốc phòng của Mỹ do chính quyền Tổng thống Joe Biden đề xuất cho Ukraine trong năm tới đã bị các đảng viên đảng Cộng hòa chặn lại. Và tương lai viện trợ kinh tế của EU dành cho Ukraine đang phụ thuộc vào lập trường của Hungary - quốc gia vốn đã phủ quyết gói viện trợ trị giá 55 tỷ USD cho Kiev.



Sự do dự ở các thủ đô phương Tây đã dấy lên hi vọng ở Moscow trong đó Nga đã ra dấu hiệu rằng, họ đã sẵn sàng chiến đấu lâu dài ở Ukraine. Đối với phương Tây và do đó đối với Ukraine, năm 2024 sẽ khó khăn hơn.

Mặc dù có khả năng chiến tranh sẽ kéo dài đến năm 2024 nhưng nó không thể kéo dài vô thời hạn, ông Zanchetta nhấn mạnh. Kết quả duy nhất có thể thấy trước sẽ là một giải pháp thương lượng dù hiện tại cả hai bên tham chiến vẫn tiếp tục từ chối.