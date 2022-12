Kinh hãi đường đi của 1 tấn cánh gà đông lạnh được mua trên mạng

Ngày 3/12, Công an TP.Hà Nội cho biết, trong thời gian gần đây thực phẩm bẩn đã len lỏi vào trường học, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng.

Thực trạng này đặt ra yêu cầu cho lực lượng chức năng phải quyết liệt ngăn chặn, xử lý các vụ việc liên quan nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người dân, nhất là trong dịp cận kề Tết Nguyên đán 2023.

Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, vừa qua Đội 4 - Phòng Cảnh sát Môi trường Công an TP Hà Nội đã phối hợp cùng Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Bắc Từ Liêm và Đội Quản lý thị trường số 22 – Cục Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra, phát hiện gần 1 tấn cánh gà và ức vịt đông lạnh không có hóa đơn, chứng từ, tại địa chỉ số 483 đường An Dương Vương, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm do ông V.V.Đ làm chủ.

Chủ hàng thừa nhận đã mua gần 1 tấn cánh gà đông lạnh trên mạng, sau đó bán lẻ cho các nhà hàng trên địa bàn TP.Hà Nội. Ảnh: CACC

Tại thời điểm kiểm tra, ông V.V.Đ thừa nhận tất cả số thực phẩm trên được ông tìm mua trên mạng internet và thu mua trôi nổi trên thị trường, sau đó bán lẻ cho các nhà hàng quán ăn trên địa bàn Hà Nội. Hiện, lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trung tá Nguyễn Thành Trung - Phó đội trưởng Đội 4, Phòng Cảnh sát môi trường - CA TP Hà Nội cho biết, vào thời điểm cận kề Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng thực phẩm của nhân dân tăng cao nên nhiều đối tượng, vì lợi nhuận mà bán rẻ lương tâm, sản xuất, kinh doanh, buôn bán các mặt hàng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có chứng nhận kiểm dịch, do đó nguy cơ mất an toàn thực phẩm rất cao.

Đặc biệt, cách đây khoảng 10 ngày, đã xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng tại Trường Ischool Nha Trang làm trên 660 học sinh bị ngộ độc thực phẩm, trong đó đã có học sinh bị tử vong.

Vụ việc trên đã gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với người tiêu dùng trong việc sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người sử dụng.

Trước tình hình đó, thời gian tới, Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP.Hà Nội sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm, tăng cường các biện pháp đảm bảo ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trên địa bàn Thành phố.

Lực lượng chức năng đề nghị nhân dân không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Nếu phát hiện thấy đối tượng có hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm không đảm bảo an toàn, đề nghị người dân hãy báo cho lực lượng chức năng để đấu tranh, xử lý kịp thời, chung tay đẩy lùi "thực phẩm bẩn" ra khỏi đời sống xã hội, đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng cho nhân dân.