Kinh hoàng con vắt dài 8cm ngọ nguậy trong đường thở bệnh nhi

Theo các bác sĩ Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An, trước đó, bệnh nhân V.S.L. (6 tuổi, trú tại huyện Quế Phong, Nghệ An) nhập viện trong tình trạng khó thở, thở nhanh, thở rít.

Gia đình cháu L. kể lại, khoảng một tháng trước, cháu đi ra suối chơi và có uống nước, sau đó trẻ xuất hiện ho nhiều, thỉnh thoảng ho ra máu, khàn tiếng. Tuy nhiên, từ ngày 28-30/5, tình trạng khó thở của cháu L. tăng lên.

Bệnh nhân nhi L. được các bác sĩ nội soi gắp con vắt ra khỏi cơ thể (Ảnh cắt từ clip).

Gia đình đưa cháu L. tới bệnh viện tuyến huyện khám và được chẩn đoán có một dị vật trong đường thở. Sau đó, cháu L. được chuyển tuyến xuống Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An. Tại đây, qua thăm khám, nội soi mũi họng, các bác sĩ phát hiện có một dị vật ký sinh trong đường thở của bệnh nhi.

Ngay sau đó, các bác sĩ đã nội soi gắp con vắt rừng ra khỏi đường thở của bệnh nhi. Thời điểm con vắt rừng được gắp từ đường thở của bệnh nhi ra có chiều dài khoảng 8cm, đang trong tình trạng căng máu. Hiện bệnh nhân L. đã thở tốt, tình trạng sức khỏe ổn định.

Con vắt được gắp ra từ đường thở bệnh nhi dài khoảng 8cm (Ảnh cắt từ clip).

"Nguyên nhân khiến con vắt có thể chui vào đường thở của cháu L. là do thói quen sử dụng trực tiếp nguồn nước từ suối để ăn uống, sinh hoạt của gia đình bệnh nhi. Hầu hết, nguồn nước ở các khe suối miền núi cao có rất nhiều vắt rừng sinh sống, nên mỗi khi người dân uống nước rất dễ bị chúng chui vào cơ thể. Do đó, chúng tôi khuyên người dân nên dùng nước đun sôi, hạn chế uống nước khe suối", một bác sĩ Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An khuyến cáo.