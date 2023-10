Tại ASIAD 2023, Siobhan Haughey là một trong những kình ngư thi đấu thành công nhất khi giành tới 6 tấm huy chương. Cụ thể, VĐV 25 tuổi giành HCV nội dung 200m tự do và 100m tự do, HCB nội dung 50m tự do nữ.

Ngoài ra, Siobhan Haughey còn đoạt HCĐ nội dung 50m ếch nữ. Đồng thời, cô cùng các đồng đội giành HCĐ nội dung tiếp sức tự do 4x100m và tiếp sức hỗn hợp 4x100m.

Siobhan Haughey sinh ra tại Hong Kong. Cha cô là người CH Ireland, còn mẹ là người bản địa. Năm 2019, Haughey đã tốt nghiệp chuyên ngành tâm lý học ở trường Đại học Michigan.

Một số hình ảnh của Siobhan Haughey:

