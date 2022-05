Kinh tế bất ổn, sếp lớn Microsoft thận trọng tuyển dụng

Khi điều kiện kinh tế tiếp tục thắt chặt, một phó chủ tịch điều hành phụ trách mảng Office của Microsoft đã nói với bộ phận của mình rằng, nên thận trọng hơn khi mở các vị trí tuyển dụng mới.

Như vậy, có thể thấy, Microsoft đang chuẩn bị theo đuổi một cách tiếp cận thận trọng hơn để tuyển dụng trong các bộ phận kinh doanh bao gồm một số sản phẩm phổ biến nhất của họ như Windows và Office hay cả Microsoft Teams.

Rajesh Jha, phó chủ tịch điều hành phụ trách bộ phận Windows và Office, Teams đã nói với các nhân viên trong nhóm của mình vào hôm 26/5 rằng, hãy thận trọng hơn khi mở các vị trí tuyển dụng mới, và yêu cầu phải có sự cho phép từ nhóm lãnh đạo của Jha trước tiên. Điều này nghĩa là hiện tại, việc tuyển dụng mới sẽ phải được sự chấp thuận của Phó chủ tịch điều hành Rajesh Jha và đội ngũ lãnh đạo của ông, với lý do cần phải sắp xếp lại các ưu tiên về nhân sự khi sắp bước sang năm tài chính mới trong thời điểm kinh tế toàn cầu không chắc chắn, theo một người quen thuộc với vấn đề này chia sẻ.

Rajesh Jha còn nói thêm rằng, việc chậm lại trong việc tuyển dụng không phải là hiện tượng trên toàn công ty, về tổng thể thì nhà sản xuất phần mềm sẽ tiếp tục tuyển dụng.

Microsoft làm chậm việc tuyển dụng trong Windows, Office, Teams Chat. Ảnh: @AFP.

Thông báo này có thể gây bất ngờ vào thời điểm ngày càng nhiều công ty nắm lấy Microsoft Teams và các dịch vụ đám mây khác để thích ứng với kỷ nguyên làm việc mới này. Dù sao, điều quan trọng cần lưu ý là quyết định chậm tuyển dụng của Microsoft đối với các nhóm nói trên sẽ không ảnh hưởng đến các nhóm kinh doanh khác trong Microsoft. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2021, Microsoft có 181.000 nhân viên trên khắp thế giới, trong đó có 103.000 người làm việc tại Mỹ. Để so sánh, Google có 156.500 nhân viên vào cuối năm 2021 và Apple có 154.000.

Động thái này diễn ra một tháng trước khi Microsoft bắt đầu năm tài chính mới vào tháng 7, thời điểm mà công ty thường xuyên tổ chức lại hoạt động kinh doanh của mình. Nói rộng hơn, Microsoft và các công ty khác trong ngành công nghệ đang điều chỉnh lại khi thị trường nửa đầu năm gần như là thảm họa và dưới áp lực lạm phát tiếp tục gia tăng.

Công ty mẹ của Facebook, Meta, nhà sản xuất chip Nvidia và công ty truyền thông xã hội Snap đã công bố kế hoạch thuê ít nhân sự một cách mạnh mẽ hơn trong những tuần gần đây, vì đại dịch Covid-19 và cuộc chiến ở Ukraine đã làm tăng thêm áp lực tăng giá, và làm giảm triển vọng tăng trưởng kinh doanh cho phần còn lại của năm.

Cụ thể là các công ty công nghệ lớn khác đã chậm lại hoặc đóng băng việc tuyển dụng trong vài tháng qua do cổ phiếu giảm mạnh và lo ngại về suy thoái kinh tế leo thang. Nhà sản xuất Chipmaker Nvidia Corp cho biết, họ dự kiến sẽ giảm tốc độ tuyển dụng vào nửa sau của năm tài chính 2023 và các công ty như Meta Platforms Inc., Snap Inc. và Salesforce Inc đã thực hiện động thái tương tự.

Khi đội ngũ Đài CNBC hỏi về thông tin mới nhất, đại diện của Microsoft đã gửi tuyên bố sau: "Khi Microsoft đã sẵn sàng cho năm tài chính mới, chúng tôi đang đảm bảo các nguồn lực phù hợp được điều chỉnh cho đúng cơ hội. Microsoft sẽ tiếp tục tăng số lượng nhân viên trong năm tới và sẽ tập trung bổ sung vào những nguồn lực đó".

Người phát ngôn cũng nói rằng, sự thận trọng như vậy là điển hình trong thời kỳ kinh tế có nhiều biến động.

Microsoft vẫn tập trung vào việc giữ chân những nhân tài hàng đầu trong một thị trường lao động khó khăn. Giám đốc điều hành Satya Nadella đã thông báo hai tuần trước rằng, công ty đang tăng số tiền dành cho khoản tăng lương cho nhân viên.

Mặc dù cổ phiếu của Microsoft đã tăng giá trong năm nay cùng với phần còn lại của thị trường, nhưng họ vẫn được cho là giữ vững cổ phiếu tốt hơn so với các công ty như Alphabet, Meta Platforms và Amazon- vốn là những công ty có mức độ tiếp xúc nhiều hơn với hoạt động và chi tiêu của người tiêu dùng.

Microsoft Corp. sẽ làm chậm việc tuyển dụng trong các bộ phận Windows và Office cũng như các nhóm phần mềm trò chuyện và hội nghị Teams, phó chủ tịch điều hành các sản phẩm đó cho biết trong một email gửi nhân viên các bộ phận. Ảnh: @AFP.

Tuy nhiên, các công ty phụ thuộc vào chi tiêu kinh doanh vẫn phải đối mặt với rủi ro khi khách hàng thắt chặt ngân sách của họ. Theo ước tính của RBC Capital Markets, gần 88% trong tổng số 11 tỷ USD doanh thu Office hàng quý của Microsoft là thương mại. Office và Windows vẫn đang phát triển, nhưng không nhanh bằng mảng kinh doanh đám mây công cộng Azure của Microsoft, vốn đứng thứ hai sau Amazon Web Services về cơ sở hạ tầng đám mây.

Giám đốc tài chính của Microsoft, Amy Hood đã nói với các nhà phân tích vào tháng trước rằng, doanh thu từ việc bán giấy phép Windows cho các nhà sản xuất thiết bị sẽ ở mức thấp đến trung bình trong quý II, mức này sẽ giảm so với mức tăng trưởng 11% trong quý trước.

"Chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng doanh thu Office 365 tuần tự sẽ thấp hơn một hoặc hai điểm trên cơ sở đơn vị tiền tệ không đổi" Hood nói.

Microsoft vẫn có chỗ để bán cho khách hàng các bản cải tiến của Office một phần vì ứng dụng trò chuyện Teams đã mang lại người dùng mới trong thời kỳ đại dịch, và Microsoft có các tính năng bảo mật mà một số người trong số họ có thể muốn thêm vào. Phát biểu tại một hội nghị tuần này với Mark Murphy- một nhà phân tích tại JPMorgan Securities, Jha cho biết công ty vẫn đang nỗ lực sớm để khách hàng đăng ký gói E5 Office đắt hơn.