Kinh tế khó khăn, một doanh nghiệp dệt may ở TP.HCM vẫn “chi đậm” cho thưởng tết

Năm nay thưởng tết ở Dony sẽ "xông xênh" hơn năm trước. Ảnh: Quốc Hải

Ông Phạm Quang Anh, CEO Công ty May mặc Dony (H.Bình Chánh, TP.HCM) cho biết, hiện lượng đơn hàng của công ty đã vượt so với thời điểm trước dịch Covid-19, và nếu so với cùng kỳ năm ngoái thì lượng đơn hàng trong 9 tháng đầu năm của DN đã tăng thêm 23%.

"Riêng thị trường nội địa thì doanh thu tăng trưởng tới gần 40%", CEO Dony chia sẻ.

Vì vậy, CEO Dony khẳng định năm nay công nhân sẽ có lương, thưởng tốt hơn năm ngoái. "Mặc dù biên lợi nhuận của ngành dệt may nói chung, của Dony nói riêng cũng thấp nhưng nhờ việc tăng trưởng đơn hàng, tăng doanh thu, giữ được khách hàng… nên năm nay khoản lương, thưởng sẽ tốt và đặc biệt chúng tôi đảm bảo ăn tết xong thì công nhân vẫn đủ công việc để làm", ông Quang Anh nói thêm.

Theo khảo sát của Dân Việt, Dony là một trong số ít các doanh nghiệp tại TP.HCM tới thời điểm này đã hứa sẽ thưởng tết "xông xênh" cho công nhân hơn năm trước.

Công ty đông công nhân nhất Đồng Nai công bố thưởng tết Tại Đồng Nai, Công ty TNHH Changshin Việt Nam (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) cũng vừa có thông báo về việc nâng lương và thưởng tết Giáp Thìn năm 2024. Công nhân làm việc từ 20 năm trở lên được thưởng 200% lương cơ bản và lương công việc. Riêng lao động có thời gian làm việc từ dưới 3 tháng đến dưới 20 năm được thưởng từ 25 -195% lương cơ bản và lương công việc (tùy vào thâm niên làm việc). Người lao động mới được tuyển vào tháng 1/2024 được thưởng 500 ngàn đồng. Tiền thưởng Tết được trả căn cứ vào mức lương cơ bản mới hiệu lực từ 1/1/2024 và lương công việc (nếu có). Thời gian trả thưởng Tết vào ngày 26/1/2024 qua thẻ ATM. Ngoài ra, công ty tặng quà Tết là nhu yếu phẩm cho tất cả công nhân lao động.

Trong khi đó, trong bối cảnh 10 tháng năm 2023, tỷ lệ người lao động tại TP.HCM thất nghiệp tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái, khiến nhiều DN và người lao động tỏ ra khá "lo lắng" về tình hình thưởng tết.

T.Th, nhân viên một công ty bất động sản tại TP.HCM, khi được hỏi về thưởng tết thì cho hay: "Năm nay không hy vọng gì về thưởng tết, cả 2-3 tháng nay doanh nghiệp luôn chậm trả lương 10-15 ngày nên kỳ vọng về mức thưởng tết xông xênh như những năm trước dịch là khó xảy ra".

Uyên Linh, nhân viên một công ty du lịch tại Q.Bình Thạnh, cho biết: "Hiện nay phía công ty cho lay-off (cắt giảm nhân sự) nhiều lắm nên chưa biết phúc lợi cuối năm thế nào. Mới đây tôi nghe loáng thoáng rằng năm nay chỉ thưởng một ít cho nhân viên vui tết thôi".

Theo Linh, trong bối cảnh hiện nay, nói thật rằng giữ được công việc hiện tại đã là rất tốt, khó hy vọng vào mức thưởng tết năm nay.

Ông Nguyễn Lê Quốc Tuấn, CEO Sông Hương Foods, nhận định, năm nay nếu đánh giá chỉ khó khăn là nhẹ, phải nói năm nay là năm sống còn của nhiều doanh nghiệp.

"Năm nay chắc chắn chúng tôi sẽ không có lương tháng thứ 13. Sông Hương Foods từ trước đến nay rất tự hào về xuất khẩu nhưng hiện nay bên thị trường Mỹ đã dừng đặt hàng nên chúng tôi buộc phải tính đến phương án dự phòng cho sang năm tới", ông Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, hiện công ty đã cắt giảm khoảng 30% nhân sự, chi phí cũng phải cắt giảm tối đa. Trong khi đó, đơn hàng trong nước hiện cũng khá… lèo tèo.

"Tết đến nơi rồi nhưng vẫn chưa thấy đơn đặt hàng, vì vậy Sông Hương Foods cũng chỉ lên chương trình khuyến mãi thôi. Phải thừa nhận rằng năm nay là năm ảm đạm của ngành thực phẩm, mà ngành này ảm đạm thì chắc chắn nhiều ngành khác cũng ảm đạm bởi sức mua hiện rất yếu", ông Tuấn nói thêm.