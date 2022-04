Cống hiến trọn đời vì những vụ mùa thủy sản thắng lợi

Ông Ko Chi-Kang được biết đến với tư cách là nhà nghiên cứu về dinh dưỡng thủy sản và các nhóm ngành liên quan hàng đầu của Đài Loan – Một trong những "cái nôi" của ngành thủy sản thế giới. Trong suốt sự nghiệp của mình, không chỉ tận tâm phát triển ngành thủy sản về chất lượng sản phẩm lẫn các công nghệ - dịch vụ tiên tiến, ông Ko còn là người tiên phong và hết lòng với các dự án lớn nhỏ nhằm thu hút các nhân tài - cá nhân ưu tú ở nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia vào lĩnh vực này.

Ông Ko Chi-Kang – Đồng sáng tập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Người góp công đầu giúp Grobest đặt vững vị thế trên toàn cầu suốt gần nửa thể kỷ.

Bản thân ông Ko tin rằng, sự phát triển của ngành thủy sản phải vừa bao gồm một đội ngũ nhân sự chất lượng cao, những kỹ thuật khoa học hiện đại, vừa phải gắn liền mật thiết với phát triển bền vững. Chính vì lẽ đó, ông cũng là người đã phát minh ra khái niệm "thức ăn bền vững" – một trong sáng kiến có ý nghĩa quan trọng đối với nội bộ ngành cũng như người tiêu dùng, góp phần kiến tạo nên một sự cân bằng tuyệt vời giữa nền sản xuất công nghiệp nuôi trồng và môi trường sinh thái.

Với tầm nhìn và tâm huyết của mình, ông Ko Chi-Kang đã nhận được Giải thưởng Niềm tự hào nghề cá từ Cơ quan Nghề cá, Hội đồng Nông nghiệp Đài Loan. Vào năm 2014, ông cũng đã giành được Giải thưởng Đại dương của Đại học Hải dương Quốc gia Đài Loan. Cùng với đó, Tập đoàn Grobest, do ông đồng sáng lập, đã tạo dựng được danh tiếng trên toàn thế giới và cũng mang về cho ông nhiều giải thưởng khác nhau.

Sự gắn bó mật thiết với người nuôi tôm Việt

Riêng với Việt Nam, ông Ko Chi-Kang đã nhiều lần khẳng định đây là một thị trường chiến lược và trọng điểm của Tập đoàn. Với mục tiêu "xây dựng thị trường nuôi tôm Việt Nam có chỗ đứng trên thế giới", từ những ngày đầu có mặt vào năm 2001, Grobest đã tiên phong xây dựng phòng nghiên cứu riêng tại Đồng Nai, đưa những công nghệ tiên tiến trên thế giới ứng dụng một cách linh hoạt, đáp ứng nhu cầu của người nuôi ở thị trường trong nước.

Đội ngũ nghiên cứu và phát triển sản phẩm của Grobest Việt Nam luôn được cung cấp các công nghệ hàng đầu từ thành quả của Grobest toàn cầu để ứng dụng linh hoạt vào điều kiện thực tế trong nước.

Ngoài ra, ông Ko đặc biệt chú trọng và nhấn mạnh việc tích cực sử dụng nguồn lực địa phương. "Việt Nam sở hữu nhiều vùng nuôi tôm truyền thống trải dài từ Bắc xuống Nam, có những đặc điểm thổ nhưỡng, khí hậu không đồng nhất ảnh hưởng đến quá trình nuôi", ông phân tích. Do đó, Grobest luôn chú trọng xây dựng đội ngũ nhân sự là những người kết hợp giữa kiến thức chuyên môn sâu sắc cùng kinh nghiệm làm việc thực tế tại tập đoàn, trên tinh thần không ngừng học hỏi và đam mê với nghề tôm. Thực tế, chính nhờ định hướng này, các thương hiệu của Grobest như Super Shield, Gold Shield, The Best, Vannamei …

Các dòng sản phẩm của Grobest tại Việt Nam luôn đảm bảo chất lượng ổn định, giúp tôm “lớn nhanh hơn, lớn khỏe hơn, lớn vững chắc”.

Có thể thấy, với tâm huyết, nỗ lực không ngừng nghĩ và tình yêu đối với ngành thủy sản nói chung cùng con tôm nói riêng, ông Ko Chi-Kang chính là đầu tàu vững chãi giúp Grobest không ngừng "lớn vững chắc". Các giá trị, triết lý cốt lõi mà ông Ko luôn gìn giữ chính là tiền đề để Grobest không ngừng đổi mới, mang đến những sản phẩm và dịch vụ hàng đầu cho những vụ nuôi về đích thành công.