Kon Tum: 11 tháng, lâm tặc cưa hạ gần 420m3 gỗ

Ngày 14/12, theo thông tin từ UBND tỉnh Kon Tum, từ đầu năm đến tháng 11, toàn tỉnh đã xảy ra 83 vụ phá rừng với khối lượng vi phạm là gần 420 m3 gỗ các loại, diện tích thiệt hại là hơn 32 ha rừng, trong đó có 2 vụ phá rừng với khối lượng lớn.

Cụ thể, vụ phá rừng thứ nhất xảy ra tại tiểu khu 708 và 709 lâm phần do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H’Drai quản lý với khối lượng thiệt hại là 69 m3 gỗ. Vụ việc đã được khởi tố vụ án hình sự và chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Ia H’Drai xử lý theo quy định. Hiện, cơ quan công an đã bắt tạm giam 2 đối tượng có liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý.

Tỉnh Kon Tum đã xảy ra 83 vụ phá rừng trong 11 tháng của năm 2022. Ảnh: CTV

Liên quan đến vụ phá rừng này có 7 cá nhân thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H’Drai và Hạt Kiểm lâm huyện Ia H’Drai bị xử lý trách nhiệm. Trong đó có 4 người bị xử lý trách nhiệm về mặt Đảng.

Vụ phá rừng thứ hai xảy ra tại tiểu khu 692 thuộc lâm phần do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy quản lý đã được khởi tố hình sự và chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sa Thầy xử lý theo quy định.

Liên quan đến vụ phá rừng này có 9 cá nhân thuộc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sa Thầy và Hạt kiểm lâm huyện Sa Thầy bị xử lý trách nhiệm. Riêng Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sa Thầy tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo.

Hiện trường vụ phá rừng xảy ra trên lâm phần do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy quản lý. Ảnh: CTV

Nguyên nhân để xảy ra các vụ phá rừng nêu trên được xác định do công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức; trách nhiệm của một số cán bộ làm công tác bảo vệ rừng chưa cao, còn có tình trạng buông lỏng quản lý, tiếp tay cho các đối tượng khai thác, vận chuyển gỗ trái phép.

Bên cạnh đó, chính sách lĩnh vực lâm nghiệp còn nhiều bất cập, năng lực quản lý của một số chủ rừng còn hạn chế; công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng chưa tốt; chế độ chính sách đối với lực lượng bảo vệ rừng còn hạn chế dẫn đến tình trạng cán bộ bỏ việc, thôi việc, chuyển công tác xảy ra gây khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ rừng...