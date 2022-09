Kon Tum: Sẽ cưỡng chế nếu dân không di dời đến nơi tránh trú bão

Tối 27/9, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành công văn về việc tập trung ứng phó đối với cơn bão số 4 (Noru).

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, chính quyền địa phương các cấp triển khai các biện pháp ứng phó bão với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất, không để bị động; chỉ đạo, đình hoãn các cuộc họp chưa thật cần thiết, cấp bách để tập trung chỉ đạo, triển khai chống bão số 4.

Lực lượng chức năng huyện Kon Rẫy đến từng nhà dân thông tin về tình hình cơn bão số 4 và cách phòng chống khi bão đổ bộ. Ảnh: CTV

Tập trung rà soát, sơ tán triệt để tất cả người dân ở khu vực nguy hiểm, nhất là trên thuyền bè, lồng bè, chòi canh thủy sản, trong các nhà không bảo đảm an toàn, nơi có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét, ngập sâu trước khi bão đổ bộ vào (trường hợp cần thiết phải tổ chức cưỡng chế sơ tán để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân); chủ động bố trí lực lượng bảo đảm an ninh an toàn, bảo vệ tài sản cho người dân; bảo đảm lương thực, nước uống, an toàn phòng chống dịch cho người dân tại nơi sơ tán đến.

Tiếp tục rà soát phương tiện, thuyền bè, không để thuyền bè hoạt động trong khu vực có nguy cơ ảnh hưởng của bão; hướng dẫn bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại nơi neo đậu trên các sông, hồ chứa,...

Người dân huyện Tu Mơ Rông đã được sơ tán đến nơi tránh trú bão an toàn. Ảnh: CTV

Huy động lực lượng hỗ trợ người dân thu hoạch lúa, hoa màu, thủy sản đến kỳ thu hoạch, chằng chống nhà cửa, trụ sở, kho tàng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ,... để hạn chế thiệt hại khi bão, lũ...

Theo một vị lãnh đạo UBND tỉnh Kon Tum, tính đến hiện tại, tỉnh đã di dời 519 hộ dân với 1.654 nhân khẩu trong vùng nguy cơ sạt lở đến nơi tránh trú an toàn. Dự kiến, tỉnh sẽ tiếp tục di dời gần 100 hộ với gần 900 khẩu.

Các lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo trên tuyến đường Ngọc Hoàng - Măng Bút - Tu Mơ Rông - Ngọc Linh để người biết khi lưu thông qua. Ảnh: CTV

Còn theo một lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Kon Tum, đến chiều tối 27/9, trên các tuyến tỉnh lộ, quốc lộ đi qua địa bàn chưa xảy ra hư hỏng nghiêm trọng, chỉ xuất hiện sạt lở ở một số điểm nhỏ tại Quốc lộ 14C, Tỉnh lộ 675. Sở GTVT đã bố trí hơn 100 cán bộ, công nhân cùng hàng chục phương tiện, máy móc túc trực 24/24h tại các tuyến đường, rà soát các vị trí xung yếu, có nguy cơ sạt lở để cắm biển cảnh báo giúp các phương tiện lưu thông khi điều kiện thời tiết thuận lợi.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, vào tối ngày 27/9, tỉnh Kon Tum đã xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi đến rất to và lượng nước trên các sông đang lên nhanh.