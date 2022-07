Kỳ bí người đàn ông đến từ đất nước không tồn tại, vào khách sạn rồi... "bốc hơi"

Vào một ngày bình thường tháng 7/1954, một du khách hạ cánh xuống sân bay ở Tokyo, Nhật Bản, với tấm hộ chiếu cũ nát từ một quốc gia chưa từng tồn tại và sau đó nhanh chóng biến mất. Người ta không bao giờ nhìn thấy ông ta lần nữa.



Vị hành khách này là một người đàn ông da trắng, ăn mặc lịch sự, đáp máy bay từ châu Âu xuống Tokyo. Ông tự mô tả mình là một doanh nhân, thường xuyên đi du lịch quốc tế trong 5 năm qua. Ví của ông ta chứa tiền của nhiều quốc gia. Bản thân ông nói nhiều ngôn ngữ, trong đó có tiếng Pháp (tiếng mẹ đẻ) và Nhật Bản.

Người đàn ông nói rằng mình đến Nhật Bản để công tác và đây là lần thứ 3 trong năm đó. Ông ta đã sắp xếp các cuộc họp và thậm chí có phòng khách sạn đang chờ sẵn.

Ảnh minh họa

Vị khách này đã thu hút sự chú ý của nhân viên hải quan và an ninh tại sân bay. Họ bắt đầu đặt nhiều câu hỏi cho ông để khai thác thông tin. Mặc dù rất khó chịu nhưng người đàn ông này vẫn trả lời các câu hỏi bằng tiếng Nhật rất trôi chảy.



Các quan chức sân bay gọi điện cho công ty mà người đàn ông này sắp đến gặp, tuy nhiên đầu dây bên kia nói không biết ông ta. Họ cố liên lạc với công ty mà người này làm việc nhưng công ty ấy không tồn tại. Họ gọi điện cho khách sạn nơi du khách đặt phòng đêm đó, khách sạn không biết ông ta là ai. Ngân hàng phát hành séc cho người này cũng không hề tồn tại. Mọi thứ đều vô cùng mờ ám và đáng nghi.

Các quan chức yêu cầu được xem hộ chiếu của người đàn ông. Lúc này, vị du khách đường đường chính chính đưa ra tấm hộ chiếu đã sờn rách với địa danh Taured. Đó là một quốc gia không hề tồn tại trên bản đồ thế giới.

Tấm hộ chiếu trông có vẻ hợp pháp. Nó có dấu thị thực của những chuyến đi trước đây ở châu Âu và thậm chí cả Nhật Bản, đúng như những gì ông ta nói.

Các quan chức sân bay yêu cầu người đàn ông này kể về Taured và chỉ ra trên bản đồ. Theo đó, đất nước này nằm ngay trên biên giới giữa Pháp và Tây Ban Nha. Khi các quan chức nói rằng đây là Công quốc Andorra, vị du khách này đã rất phẫn nộ: "Thật vớ vẩn. Đây là trò đùa à? Taured đã ở đó 1.000 năm!". Ông ta không thể hiểu tại sao đất nước Taured của mình lại được gọi là Công quốc Andorra trên tất cả các bản đồ.

Ảnh minh họa

Các quan chức sân bay lúc này cũng rất bối rối và không biết phải làm gì. Để du khách này rời đi không phải lựa chọn tốt. Thay vào đó, họ đưa ông ta vào một khách sạn gần đó để tiếp tục điều tra thêm. Và để cho chắc chắn, họ đã cắt cử vài người canh gác bên ngoài.



Sáng hôm sau, các quan chức đến khách sạn để tiếp tục truy vấn "người đàn ông Taured" thì ngỡ ngàng khi ông ta đã biến mất. Tất cả đồ đạc cá nhân từ hộ chiếu, ví tiền, ngân phiếu, hành lý đều "bốc hơi" không dấu vết. Mọi thứ cứ như thể "người đàn ông đến từ Taured" chưa từng tồn tại. Từ đó về sau, không ai nhìn thấy ông ta một lần nữa.

Kể từ đó đến nay, rất nhiều chuyện kể xung quanh người đàn ông này được lan truyền nhưng rất khó chứng thực. Không ai có những báo cáo hoặc hồ sơ chính thức về sự kiện đó, cũng chẳng còn tấm hộ chiếu Taured để điều tra, tìm hiểu.

Sau đó, có rất nhiều giả thuyết về "người đàn ông đến từ Taured" được đưa ra mà phổ biến nhất chính là ông ta đến từ chiều không gian khác. Theo giả thuyết thì có vô số vũ trụ hoặc chiều không gian song song với Trái đất. Có thể du khách này đã đi từ một vũ trụ song song đến Nhật Bản. Ở thế giới song song ấy, đất nước của ông ta là Taured chứ không phải Công quốc Andorra nằm trên biên giới giữa Pháp và Tây Ban Nha.

Một giả thuyết khác được đưa ra đó là người đàn ông này đã du hành xuyên thời gian. Lịch sử châu Âu cho chúng ta biết tính đến năm 1954 chưa từng có quốc gia nào tên Taured nằm trên biên giới giữa Pháp và Tây Ban Nha. Lịch sử thế giới cũng cho thấy chưa từng có quốc gia nào tên như vậy tồn tại. Nhưng lịch sử chỉ tính từ quá khứ đến hiện tại. Tương lai chưa ai biết trước. Phải chăng người du hành đã rời châu Âu ở tương lai và bằng cách nào đó hạ cánh xuống Nhật Bản vào năm 1954.

Ảnh minh họa

Còn một khả năng nữa đó là người đàn ông này đã bị thế lực nào đó tẩy não hoặc thao túng. Ông ta nói mọi chuyện như thật và sau đó bị tống khỏi phòng khách sạn khi âm mưu đã đi đúng hướng.



Câu chuyện về "người đàn ông đến từ Taured" từng xuất hiện khắp nơi trên mạng. Mỗi câu chuyện đều có những chi tiết hơi khác nhau nhưng đều kích thích trí tò mò của con người. Vậy trong thực tế, truyền thuyết này bắt nguồn từ đâu? Theo tìm hiểu, câu chuyện gốc được kể lần đầu trong cuốn sách The Directory of Possibilities, do Colin Wilson và John Grant biên tập vào năm 1981. Sau này, nó được chia sẻ trên nhiều trang web, thêm mắm dặm muối và khác biệt cho với bản gốc một chút.

"Người đàn ông đến từ Taured" không phải du khách duy nhất hay đầu tiên đến từ những nơi không tồn tại. Vào năm 1851, người đàn ông tên Joseph Vorin xuất hiện ở Frankfurt-an-der-Oder, Đức. Ông ta nói mình đến từ Laxaria trên lục địa Sakria. Cả Sakria và Laxaria đều là những địa danh không tồn tại từ xưa đến nay.

Năm 1905, một thanh niên bị bắt quả tang ăn trộm ổ bánh mì ở Paris. Anh ta nói thứ ngôn ngữ không xác định, nhưng sau khi cố gắng giao tiếp người ta biết được anh ta đến từ Lizbia. Các nhà chức trách nghĩ rằng anh ta muốn nói đến Lisbon, nhưng một thông dịch viên tiếng Bồ Đào Nha đã nhanh chóng xác nhận rằng chàng trai này không đến từ Bồ Đào Nha hoặc nói tiếng Bồ Đào Nha. Cuối cùng, chàng trai được thả ra và không ai nhìn thấy anh ta lần nữa.