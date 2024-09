Kỳ Duyên không phải người đầu tiên đăng quang hoa hậu 2 lần

Trong lịch sử các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam, có đến 3 người đẹp dù đã giành được ngôi vị cao nhất tại một cuộc thi hoa hậu danh giá nhưng vẫn tiếp tục chinh chiến ở một cuộc thi khác và đăng quang hoa hậu lần thứ 2.

Hoa hậu Kỳ Duyên lại đăng quang Hoa hậu sau 10 năm

Tối 14.9, sau 2 tháng khởi tranh với nhiều phần thi gay cấn, Miss Universe Vietnam 2024 khép lại với chiến thắng chung cuộc thuộc về Nguyễn Cao Kỳ Duyên (sinh năm 1996, đến từ Nam Định).

Trước khi đến với Miss Universe Vietnam 2024, Kỳ Duyên từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, Kỳ Duyên vướng nhiều ồn ào, từ hút thuốc đến say xỉn, to tiếng với bố mẹ đến những phát ngôn gây tranh cãi...

Kỳ Duyên từng đảm nhận vị trí huấn luyện viên, giám khảo nhiều chương trình, cuộc thi như The Look Vietnam 2018, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Miss Fitness Vietnam 2022, The Face Vietnam 2023...

Cô được đánh giá đầy kinh nghiệm khi đi thi Miss Universe Vietnam 2024, nhưng vẫn bị chê ở các phần thi phụ.

Tròn 10 năm kể từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, Kỳ Duyên tiếp tục đăng quang Miss Universe Vietnam. Ảnh: BTC

Đăng quang Miss Universe Vietnam, Kỳ Duyên sẽ giành quyền tham gia đấu trường Miss Universe (tạm dịch: Hoa hậu Hoàn vũ ), diễn ra vào cuối năm nay tại Mexico.

Hoa hậu Ngọc Châu hai lần dự thi hoa hậu cấp quốc tế

Người đẹp Nguyễn Thị Ngọc Châu sinh năm 1994 đến từ Tây Ninh, gây chú ý sau khi giành ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2016.

Ngọc Châu 2 lần đăng quang hoa hậu tại Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Ảnh: BTC

Năm 2018, Ngọc Châu tiếp tục thử sức tại một cuộc thi sắc đẹp. Tháng 8.2018, tại Seoul, Hàn Quốc, Ngọc Châu đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018 và giành quyền đại diện Việt Nam tham dự Miss Supranational 2019 (tạm dịch: Hoa hậu Siêu quốc gia 2019 ).

Tại đấu trường nhan sắc Miss Supranational 2019 diễn ra tại Ba Lan, Ngọc Châu đạt kết quả Top 10 chung cuộc cùng giải phụ "Miss Supranational Asia" (tạm dịch: Hoa hậu Siêu quốc gia Châu Á ).

Chưa dừng lại ở thành tích trên, năm 2022, Ngọc Châu tiếp tục ghi danh tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và giành ngôi vị cao nhất.

Cô cũng là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cuối cùng được quyền tham dự Miss Universe, trước khi bản quyền cử đại diện tham gia cuộc thi này tại Việt Nam về tay đơn vị mới.

Ngọc Châu không có duyên với các cuộc thi quốc tế khi cả 2 lần đều không đạt thành tích cao. Ảnh: BTC

Nguyễn Thiên Nga là người đầu tiên đăng quang hoa hậu 2 lần

Tại cuộc thi Hoa hậu Toàn quốc Báo Tiền Phong năm 1996 (tên cũ của Hoa hậu Việt Nam), người đẹp Nguyễn Thiên Nga (sinh năm 1975, đến từ TPHCM) giành ngôi vị cao nhất.

Hoa hậu Việt Nam 1996 Nguyễn Thiên Nga là người đầu tiên đăng quang Hoa hậu 2 lần. Ảnh: BTC

Ba năm sau, một cuộc thi mang tên "Hoa hậu Việt Nam 1999" do Bộ Văn hóa - Thông tin đăng cai tổ chức một lần duy nhất được diễn ra, nhằm tìm kiếm đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss Friendship of ASEAN (tạm dịch: Hoa hậu Hữu nghị Đông Nam Á ) diễn ra cùng năm.

Tại cuộc thi này, Hoa hậu Thiên Nga ghi danh và một lần nữa đăng quang ngôi vị cao nhất.

Trong cuộc thi Miss Friendship of ASEAN được tổ chức ngay trên sân nhà, Thiên Nga giành ngôi vị Á hậu chung cuộc.