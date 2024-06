Ký kết hợp đồng cung cấp dài hạn dầu thô cho NMLD Dung Quất

Box: Hiện nay, NMLD Dung Quất đang vận hành an toàn ổn định ở công suất tối ưu. 6 tháng đầu năm 2024, ước tính Nhà máy đã sản xuất trên 2,83 triệu tấn sản phẩm các loại; các chỉ tiêu về doanh thu, nộp NSNN và lợi nhuận đều đạt so với kế hoạch. NMLD Dung Quất đã đạt trên 45 triệu giờ công an toàn và đang tiếp tục tiến tới các dấu mốc mới.