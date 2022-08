Kỷ nguyên vàng điện thoại thông minh Trung Quốc đang kết thúc?

Thị trường điện thoại thông minh lớn nhất thế giới đang gặp khó khăn sâu sắc. Theo công ty nghiên cứu IDC, Trung Quốc đã chứng kiến lượng xuất xưởng điện thoại giảm 14,7% trong quý II. Và những công ty trụ cột trị giá hàng tỷ đô la của ngành như Xiaomi Corp., Vivo và Oppo đều báo cáo doanh số bán hàng sụt giảm nghiêm trọng.

Nhiều yếu tố đã thúc đẩy sự sụt giảm, bao gồm chính sách nghiêm ngặt của Zero Covid đã làm giảm nhu cầu, cùng một sồ vấn đề lớn hơn mà các nhà sản xuất điện thoại thông minh của đất nước lo ngại từ lâu. Điển hình là sự bùng nổ điện thoại thông minh kéo dài hơn 10 năm của Trung Quốc, được thúc đẩy bởi những người mua mới và không ngừng nâng cấp, giờ đây có thể sắp kết thúc.

Trung Quốc đã mong muốn trở thành một quốc gia thống lĩnh di động từ một thập kỷ trước. Họ đã sử dụng vốn nhà nước để xây dựng các trạm gốc 4G ở hầu hết các ngôi làng, cho phép các thương hiệu như Oppo và Vivo bán các thiết bị trông sang trọng cho hàng trăm triệu người ở các vùng nông thôn, hầu hết trong số họ chưa bao giờ dùng thử màn hình cảm ứng. Apple Inc., Samsung Electronics Co. và Motorola theo đuổi những cư dân thành phố hiểu biết về công nghệ với các lựa chọn đắt tiền hơn. Mặc dù Samsung Electronics Co. và Motorola sau đó nhanh chóng bị loại khỏi cuộc chơi do lỗi sản phẩm, sai lầm trong tiếp thị và cả áp lực địa chính trị.

Gần đây, các nhà sản xuất điện thoại thông minh đã nhìn thấy cơ hội khi Trung Quốc thúc đẩy mạng 5G tiên tiến. Nhưng không ít người thấy những rắc rối đã xảy ra trong tiến trình nâng cấp công nghệ mạng này.

Một vấn đề quan trọng là thị trường điện thoại thông minh khổng lồ của Trung Quốc đã trở nên bão hòa cao. Quốc gia này có hơn 1,6 tỷ tài khoản điện thoại di động đang hoạt động vào cuối năm ngoái so với 1,4 tỷ dân. Tỷ lệ thâm nhập cao hơn mức trung bình toàn cầu và đã dẫn đến sự cạnh tranh khốc liệt.

Nhu cầu thay thế điện thoại cũng giảm dần. Vòng đời của điện thoại thông minh ngày càng dài và có thể bị kéo dài khi nền kinh tế hoạt động không tốt. Giá của dịch vụ 5G đã khiến nhiều người ở Trung Quốc chỉ đơn giản là duy trì đăng ký 4G thích hợp của họ.

Toby Zhu, nhà phân tích của công ty nghiên cứu Canalys, cho biết trong một báo cáo: "Người tiêu dùng Trung Quốc đang kìm hãm chi tiêu cho điện thoại thông minh. Các thương hiệu điện thoại hy vọng các chương trình khuyến mãi mua sắm trực tuyến lớn năm ngoái có thể kích thích nhu cầu, nhưng sự thúc đẩy này đã thất bại trong việc đưa thị trường trở lại mức tăng trưởng của những năm trước đó. Ngay cả Apple, với những sản phẩm cao cấp của mình, cũng đã giảm giá hiếm hoi cho toàn bộ dòng sản phẩm iPhone của mình để chiêu dụ người mua.

Đồng thời, các hạn chế nghiêm trọng từ chính sách Zero Covid của Trung Quốc đã có tác dụng chống lại mọi doanh nghiệp. Các vụ khóa cửa khốc liệt đã làm gián đoạn các lĩnh vực bán lẻ, hậu cần và đôi khi là sản xuất công nghệ.

Nhiều nhà phân tích tin rằng, kỷ nguyên vàng xây dựng đế chế của điện thoại thông minh tại Trung Quốc đang trên bờ vực lung lay. Mặt khác, Ấn Độ hiện là thị trường di động lớn thứ hai trên thế giới và sẽ sớm vượt qua Trung Quốc để trở thành thị trường lớn nhất cho điện thoại thông minh. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Trung Quốc lại chiếm ưu thế trong lĩnh vực điện thoại thông minh của Ấn Độ.

Các nhà sản xuất điện thoại thông minh Ấn Độ đã gặp khó khăn kể từ khi các công ty như Xiaomi và Oppo tràn ngập thị trường với các thiết bị Android rẻ tiền. Theo Financial Post, Ấn Độ hiện đang có kế hoạch sẽ cấm việc kinh doanh smartphone giá rẻ do Trung Quốc sản xuất tại thị trường nước này - là những dòng smartphone có mức giá dưới 12.000 Rupee (khoảng 3,5 triệu đồng).Nếu lệnh cấm này được thực hiện, nó sẽ giúp phát triển mảng smartphone giá rẻ do Ấn Độ sản xuất.

Theo Financial Post, sáng kiến này nhằm mục đích buộc các gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc ra khỏi phân khúc smartphone giá rẻ hơn của thị trường di động lớn thứ hai. Thậm chí, một số nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc đã là đối tượng điều tra của chính phủ Ấn Độ trong những tháng gần đây về các cáo buộc rửa tiền và chuyển doanh thu và tiền từ Ấn Độ sang các văn phòng Trung Quốc nhằm tránh nộp thuế và các khoản thu.