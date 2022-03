Lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc sẽ diễn ra tại Thanh Hóa

Chiều 21/3, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức họp báo thông tin về các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (ngày 22/12/1992 – 22/12/2022).

Theo đó, thời gian tổ chức sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 24/3 đến 26/3) tại khách sạn FLC Samson Golf & Resort, TP.Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ước tính, sự kiện sẽ có khoảng 650 người tham gia.

Hội nghị thông tin về các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: Hữu Dụng

Đây là sự kiện có quy mô cấp vùng, với sự tham dự của lãnh đạo Trung ương, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, Đại sứ quán Hàn Quốc, các cơ quan, tổ chức quốc tế của Hàn Quốc.

Ngoài ra, còn có lãnh đạo các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Trung Bộ và một số tỉnh, TP lân cận phía Bắc gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Văn Thi - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, hiện có trên 30 dự án FDI của các nhà đầu tư Hàn Quốc được đầu tư vào địa bàn tỉnh Thanh Hóa với tổng mức đầu tư trên 1,6 tỷ USD.

Nhiều dự án có vốn đầu tư lớn, đã đi vào hoạt động hiệu quả như: Nhà máy may IVORY Hậu Lộc (vốn đầu tư 9 triệu USD), Nhà máy may Winner ViNa tại Nga Sơn (vốn đầu tư 14 triệu USD); Nhà máy may xuất khẩu S&H ViNa tại huyện Thạch Thành (vốn đầu tư 20 triệu USD)…

Trong năm 2021, Hàn Quốc đã trở thành nước đầu tư trực tiếp lớn thứ hai ở Việt Nam với tổng mức đầu tư trong năm đạt 7,4 tỷ USD, tăng 85% so với năm 2020.

Hiện cộng đồng người Việt Nam ở Hàn Quốc ước tính trên 240.000 người và cộng đồng người Hàn Quốc ở Việt Nam khoảng 200.000 người.

Theo Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi, mục tiêu của hoạt động kỷ niệm nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc nói chung và giữa tỉnh Thanh Hóa với các đối tác Hàn Quốc nói riêng nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc.

Đồng thời, tăng cường hợp tác đầu tư, thương mại và du lịch giữa tỉnh Thanh Hóa với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc, tạo hiệu quả truyền thông về hình ảnh tỉnh Thanh Hóa tới các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư, bạn bè trong và ngoài nước.