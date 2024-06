Những thí sinh đặc biệt quyết tâm trở thành học viên trường cảnh sát

Sáng nay (28/6), hơn 1 triệu thí sinh cả nước bước vào ngày làm bài thi tốt nghiệp THPT thứ 2. Tại điểm thi Trường THPT Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội), sau khi tiếng trống kết thúc các môn thi khối tự nhiên và khối xã hội vang lên cuối cùng của buổi sáng rất đông các thí sinh bước ra trong sự chào đón hân hoan của các tình nguyện viên.

Tại điểm thi Trường THPT Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội), sau khi tiếng trống kết thúc các môn thi khối tự nhiên và khối xã hội vang lên cuối cùng của buổi sáng rất đông các thí sinh bước ra trong sự chào đón hân hoan của các tình nguyện viên. Ảnh: Gia Khiêm

Đây cũng là điểm có đông thí sinh tự do đăng ký dự thi. Trong đó, có thí sinh tự do là các công an, cảnh sát nghĩa vụ đang thực hiện huấn luyện, làm nhiệm vụ tại các đơn vị công an, cảnh sát.

Chia sẻ với PV Dân Việt, thí sinh Nguyễn Trường Quang Huy (quê Thái Bình, chiến sĩ nghĩa vụ CAND thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ, Bộ Công an) đánh giá, đề thi khối các môn xã hội năm nay vừa sức, không dễ nhưng cũng không quá khó.

Quang Huy (bên phải) cùng bạn sau khi kết thúc bài thi sáng nay. Ảnh: Gia Khiêm

Huy dự đoán bản thân sẽ được khoảng hơn 20 điểm tổng điểm 3 môn Văn, Sử và Địa lý. Quang Huy cho hay, bản thân đã tham gia nghĩa vụ công an được 2 năm.

Với khát khao trở thành chiến sĩ công an chuyên nghiệp nên trong thời gian thực hiện nghĩa vụ, Huy thường xuyên ôn lại các kiến thức của lớp 12 để phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

Những thí sinh đặc biệt quyết tâm trở thành học viên trường cảnh sát. Ảnh: Gia Khiêm

Dành thời gian ôn luyện trong khi các bạn đồng trang lứa đã thi đỗ vào ngôi trường mơ ước, có thời gian, Quang Huy cũng bị stress và gần như quên hết kiến thức đã học. Có lúc chàng học viên này gặp phải tình trạng mất ngủ, mất tập trung, lo lắng quá độ... Nhưng nhờ sự động viên của gia đình, thầy cô cùng anh em bạn bè trong quân ngũ, nam sinh đã vượt qua và vươn lên.

Mỗi khi thấy thiếu động lực, Quang Huy sẽ trò chuyện cùng bạn bè, những người mà bản thân luôn cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh. Huy tâm sự để lòng nhẹ nhàng hơn, cùng san sẻ với nhau cho vơi bớt cảm giác áp lực. Họ cũng chính là người luôn mang lại lời khuyên hữu ích, tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực cho mình.

"Đề thi năm nay dễ hơn so với những năm trước đây tôi từng dự thi. Trong quá trình ôn thi, tôi được đơn vị tạo điều kiện hết sức có thể. Đặc biệt, chúng tôi có 9 ngày nghỉ để chuẩn bị cho kỳ thi này nên tâm lý rất thoải mái", Huy nói và cho hay bản thân có nguyện vọng thi vào trường Học viện Cảnh sát nhân dân.

Vượt qua stress, chạy đua trước kỳ thi quan trọng

Cũng như Huy, Vũ Minh Đức (sinh năm 2003, quê Nam Định), hiện đang là cảnh sát nghĩa vụ tại lực lượng K02 (quận Đống Đa), cho biết đã lựa chọn tổ hợp môn C00 để thi tuyển với mong muốn trở thành tân sinh viên Học viện Cảnh sát Nhân dân.

Minh Đức (áo đen) đang bước ra khỏi điểm thi. Ảnh: Gia Khiêm

Minh Đức thổ lộ, 2 năm trước, do chưa ôn tập kỹ và thiếu chút may mắn nên Đức trượt nguyện vọng vào ngôi trường yêu thích, cậu bạn chọn đi nghĩa vụ để có điều kiện xét tuyển thêm.

Quá trình ôn luyện trong môi trường cảnh sát, Đức trải lòng, luôn bám sát vào sách giáo khoa từ những ghi nhớ, ghi chú nhỏ nhất, chăm chỉ đọc những tài liệu từ những nguồn uy tín, chất lượng, để dễ nhớ, em học theo sơ đồ tư duy.

"Cứ một tuần em tự kiểm tra lại kiến thức của mình bằng những bài kiểm tra nhanh. Em mong sẽ trở thành tân sinh viên Học viện Cảnh sát Nhân dân để phục vụ cho Tổ quốc", Minh Đức chia sẻ.

Các thí sinh bước lên xe thùng của đơn vị rời khỏi điểm thi. Ảnh: Gia Khiêm

Thí sinh Nguyễn Tuấn Mạnh (chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ) đánh giá đề thi vừa sức. Mạnh cho hay, đã lựa chọn tổ hợp môn C00 để thi tuyển với mong muốn trở thành tân sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân.

Chia sẻ về quá trình ôn luyện trong môi trường cảnh sát, Mạnh tâm sự bản thân luôn bám sát vào sách giáo khoa từ những ghi nhớ, ghi chú nhỏ nhất, chăm chỉ đọc những tài liệu từ những nguồn uy tín, chất lượng, để dễ nhớ, em học theo sơ đồ tư duy. Mỗi tuần Mạnh tự kiểm tra lại kiến thức của mình bằng những bài kiểm tra nhanh. Mạnh dự đoán môn văn, sử, địa bản thân đều đạt khoảng trên 7 điểm.

Từng xe thùng đưa các thí sinh rời khỏi điểm thi để chuẩn bị môn thi cuối cùng diễn ra chiều nay. Ảnh: Gia Khiêm

Các thí sinh hào hứng vui vẻ ra về. Ảnh: Gia Khiêm

Sau khi kết thúc môn thi các thí sinh lần lượt bước lên xe thùng về đơn vị để chuẩn bị cho môn thi Ngoại ngữ cuối cùng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 diễn ra chiều cùng ngày.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 ghi nhận 1.067.391 thí sinh đăng ký tham dự, trong đó, số thí sinh tự do tham dự là 45.344. Do thí sinh tăng nên số điểm thi năm nay cũng tăng với mức 2.323 điểm thi, 45.149 phòng thi.

Tại Hà Nội, số thí sinh tự do đăng ký dự thi là hơn 4.500 em, chiếm gần 10% tổng số thí sinh tự do của cả nước.

Trong đó, có thí sinh tự do là các công an, cảnh sát nghĩa vụ đang thực hiện huấn luyện, làm nhiệm vụ tại các đơn vị công an, cảnh sát.

Để bảo đảm quyền lợi và nâng kết quả thi tốt nghiệp THPT của thí sinh tự do, Sở GD&ĐT Hà Nội đã yêu cầu các trường phổ thông thông tin, tạo thuận lợi tối đa trong việc hỗ trợ thí sinh ôn tập và tham gia dự thi.