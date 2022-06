Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM: 3 thí sinh vi phạm quy chế thi trong ngày thi đầu tiên

Chiều ngày 11/6, Sở GDĐT TP.HCM đã tổ chức họp báo để thông tin nhanh về ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trên địa bàn thành phố.



Tại buổi làm việc này, ông Lê Hoài Nam – Phó Giám đốc Sở GDĐT TP.HCM cho biết, kỳ thi năm nay có tổng số 93.981 thí sinh đăng ký dự thi. Trong ngày thi đầu tiên, ở môn thi ngữ văn có tổng số 93.329 thí sinh dự thi, vắng 652 thí sinh. Buổi chiều với 93.321 thí sinh tham gia dự thi, vắng 660 thí sinh.

Tổng số thí sinh vắng thi trong ngày đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 là 660 em. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Về nguyên nhân các thí sinh vắng thi, ông Lê Hoài Nam cho biết hiện chưa rõ lý do, trong đó có vài trường hợp bị sốt xuất huyết. Ngoài ra, ông Nam khẳng định, đối với những thí sinh không may bị bệnh đúng vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ không có quy định đặc cách nào. Do đó, nếu thí sinh bị bệnh, không được tham gia kỳ thi này thì đó cũng là thiệt thòi cho các em.

Đặc biệt, ông Nam thông tin thêm, trong buổi sáng thi môn Văn, có 3 thí sinh giở tài liệu nên bị đình chỉ thi. Về cán bộ coi thi thì không có cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế thi. Suốt quá trình thi đầu tiên không ghi nhận có sự cố bất thường.

Sở GDĐT tổ chức họp báo sau ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Ảnh: M.Q

Kỳ thi này có 1 thí sinh là F0 được Sở GDĐT tổ chức phòng thi theo đúng quy định của y tế. Thí sinh được dự thi một mình một phòng với giám thị coi thi riêng.

Ngoài ra, trong hôm nay có 7 học sinh không thể viết bài được do gặp tai nạn và được bố trí cán bộ viết dùm. Trước đó, số lượng Sở ghi nhận là 8 trường hợp, tuy nhiên, hôm nay có 1 thí sinh tự viết bài được.

"Những thí sinh này được Sở GDĐT bố trí giám thị viết bài thay, thí sinh dự thi riêng, có giám thị gác thi riêng, phòng thi bố trí thiết bị ghi âm, ghi hình… để giám sát thí sinh, đảm bảo không có sự can thiệp với các thí sinh này", ông Nam nói.

Về quy định mới thí sinh phải để vật dụng cách phòng thi 25m trong kỳ thi này, Phó Giám đốc Sở GDĐT Lê Hoài Nam cho biết, các các hội đồng làm rất kỹ, sắp xếp khu vực để giữ đồ cho thí sinh. Có hội đồng phát thẻ để thí sinh nhận được đồ, có hội đồng thi thì dán tên thí sinh.

Ngày mai 12/6, thí sinh sẽ dự thi môn toán vào buổi sáng với thời gian làm bài 120 phút. Buổi chiều thí sinh thi chuyên/tích hợp sẽ dự thi môn chuyên/tích hợp với thời gian làm bài 150 phút.