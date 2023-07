Nhiều bạn trẻ Việt hiện nay rộ trào lưu "flex" (khoe mẽ) tài năng và thành tích của mình trên mạng.

Nguyễn Hữu Phụng (SN 1995, Quảng Nam) cũng không nằm ngoại lệ. Anh luôn tự hào về công việc của mình. Tên của anh được xuất hiện trên nhiều bộ phim Hàn Quốc nổi tiếng như The glory, Celebrity, My name, The silent sea...

Theo đó, công việc hiện tại của Hữu Phụng là VFX Producer (quản lý dự án hình ảnh và các kỹ xảo, kỹ thuật).

Anh chia sẻ với phóng viên Dân trí: "Tôi gia nhập ngành này đã được 6 năm và hiện làm việc tại công ty chuyên làm kỹ xảo cho phim Hàn Quốc.

Tuy nhiên, những người vất vả nhất và đáng được khen ngợi là các artist (nghệ nhân) làm thực tế, còn tôi chỉ đóng vai trò quản lý, không trực tiếp làm shot (đoạn) phim.

Tôi học chuyên ngành tiếng Hàn và sau khi ra trường, tôi nhận việc hỗ trợ sếp người Hàn hướng dẫn kỹ thuật cho nhân viên người Việt. Thời gian trôi qua, tôi được thăng cấp trong công việc".

Hữu Phụng khoe tên của mình góp mặt trong đội ngũ sản xuất một bộ phim Hàn Quốc nổi tiếng gần đây - "Celebrity" (Ảnh: FBNV).

Nói về các quy trình làm việc, chàng trai SN 1995 tiết lộ, khâu đầu tiên, cấp trên người Hàn Quốc của anh sẽ nhận việc từ các doanh nghiệp nước ngoài, giao lại cho anh đo đạc thời gian, độ khó của công việc và bàn giao lại cho những người làm trực tiếp.

Sau khi các artist hoàn thành công việc, Phụng tiếp tục kiểm nghiệm sản phẩm xem đã phù hợp với yêu cầu của khách hàng chưa. Bên cạnh đó, anh còn chịu trách nhiệm đốc thúc nhân viên, không để công việc chồng chéo ảnh hưởng tới hiệu quả công việc.

Hữu Phụng bày tỏ về niềm vui với nghề: "Tôi cảm thấy mình được làm những thứ mà ít người làm được. Cảm giác rõ ràng nhất là ban đầu nhận công việc, tôi chỉ thấy một đoạn phim được quay thô với phông xanh, dây dợ chằng chịt. Sau khi qua tay mình, nó đã biến thành đoạn phim đẹp đẽ.

Tôi tự hào lắm. Có phim, chúng tôi được xem trước vài tháng nhưng cũng có những phim phải 2 năm mới công chiếu sau khi làm xong kỹ xảo".

Bộ phim Hàn Quốc "My name" có rất nhiều tên người Việt Nam tham gia làm kỹ xảo (Ảnh: FBNV).

Thông thường, một năm, ê-kíp của công ty Hữu Phụng sẽ làm 40-50 phim, bao gồm phim lẻ và phim dài tập, cả ít shot lẫn nhiều shot.

Tuy nhiên, không phải bộ phim nào ê-kíp người Việt cũng được đề tên ở phần cuối phim. Chàng trai Quảng Nam cho hay, anh cũng từng tham gia vào các bộ phim nổi tiếng khác như The king; Kingdom 1, 2; Kingdom: Ashin of the north...

Đồng thời, từ quan sát của Hữu Phụng, ngành này vẫn còn khá hiếm tại Việt Nam và có sự phân cấp mạnh về mức thu nhập. Một đặc thù khác của công việc là thường xuyên phải tăng ca hoặc deadline (giới hạn thời gian) khá căng thẳng, gấp rút.