La liệt trái cây đặc sản miệt vườn Bình Dương tại Lễ hội Mùa trái chín năm 2024

Khai mạc Lễ hội Mùa trái chín năm 2024

Vườn cây ăn trái Lái Thiêu ở TP.Thuận An là 1 trong những nơi tập trung các trái cây đặc sản của Bình Dương. Do điều kiện thổ nhưỡng, được tưới tiêu bởi lượng nước ngọt dồi dào và sự chăm sóc cần cù của nông dân, cây trái nơi đây tươi tốt, cho thu hoạch quanh năm.

Rất đông du khách tham gia Lễ hội Mùa trái chín năm 2024 tối ngày 15/6. Ảnh: Nguyên Vỹ

Sầu riêng, măng cụt, dâu da, mít tố nữ, bòn bon, măng cụt nơi đây có hương vị rất riêng biệt. Trong đó, măng cụt Lái Thiêu được cho là ngon nhất nước. Cây trồng này tạo ra cho vườn cây Lái Thiêu những nét đặc sắc miệt vườn.

Ông Vương Hoàng Lâm, nông dân ở phường An Thạnh (TP.Thuận An) cho biết, măng cụt Lái Thiêu có đặc trưng khác măng cụt ở các nơi. Măng cụt Lái Thiêu vỏ mỏng, cơm ngọt thanh và không có bị chua. Tỷ lệ cơm cũng cao hơn so với măng cụt của các địa phương khác.

Măng cụt Lái Thiêu và các loại trái cây đặc sản mời chào du khách. Ảnh Nguyên Vỹ

Một trong những thói quen của người dân trồng cây ăn trái ở Lái Thiêu là chăm sóc bằng nông nghiệp hữu cơ thuần túy, ít khi sử dụng phân hóa học, và thuốc bảo vệ thực vật.

"Nông dân cứ duy trì chế độ chăm sóc hữu cơ để đảm bảo chất lượng măng cụt không thay đổi, nhằm giữ gìn vững thương hiệu măng cụt Lái Thiêu của mình", ông Lâm nói.

Ông Nguyễn Văn Lợi – Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương (giữa) thăm hỏi tình hình sản xuất kinh doanh của nông dân TP.Thuận An. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ông Đinh Văn Hậu - Phó chủ tịch UBND xã An Sơn cho biết, không chỉ măng cụt, dâu da, mít tố nữ, sầu riêng... cũng là đặc sản ở địa phương. Tất cả những sản vật này đều được lựa chọn để tham gia Lễ hội Mùa trái chín năm 2024.

Các nhà vườn trên địa bàn xã rất hào hứng tham gia 5 gian hàng trái cây đặc sản địa phương tại khu vực chính và các hoạt động hội thi của Lễ hội Mùa trái chín năm 2024.

Lễ hội Mùa trái chín năm 2024 giới thiệu nét văn hóa về đất và người Bình Dương

Ông Bùi Hữu Toàn - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương cho biết, Lễ hội Mùa trái chín năm 2024 là một sự kiện văn hóa quan trọng của tỉnh, được quan tâm tổ chức nhằm góp phần xây dựng một thương hiệu mang tính chất truyền thống của địa phương.

Lễ hội năm nay được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, diễn ra nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, như: Hội thi Duyên dáng Bình Dương; Hội chợ Trái cây và Liên hoan Ẩm thực - Du lịch chủ đề "Ngọt ngào phương Nam"; Giải việt dã chủ đề Cung đường Mùa trái chín...

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi tham quan mô hình nông nghiệp đô thị và triển lãm ảnh đẹp về nông nghiệp Bình Dương. Ảnh: Nguyên Vỹ

Lễ hội Mùa trái chín năm 2024 không chỉ phục vụ nhu cầu tham quan, thưởng thức các món ăn ngon, những đặc sản trái cây nổi tiếng của vùng đất Bình Dương mà còn nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc giữ gìn vườn cây, bảo tồn các giống cây ăn trái đặc sản.

Đây còn là dịp để các địa phương trong tỉnh phát triển loại hình du lịch dã ngoại kết hợp với du lịch sinh thái miệt vườn, hình thành một sản phẩm du lịch đặc sắc của địa phương.

Tại lễ hội năm nay, không gian ẩm thực và trái cây có hơn 100 gian hàng trái cây, ẩm thực, sản phẩm OCOP đến từ TP.Thuận An, các huyện, thành phố trong tỉnh và các tỉnh, thành, như: Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre, Kiên Giang… Ảnh: Nguyên Vỹ

Du khách trong và ngoài tỉnh đến với Lễ hội Mùa trái chín năm 2024 sẽ có những trải nghiệm thú vị khi tham quan những vườn cây ăn trái đặc sản của địa phương, từ đó cảm nhận sâu sắc hơn về nét văn hóa, sự thân thiện, nhiệt tình, mến khách về đất và người Bình Dương, ông Toàn chia sẻ thêm.