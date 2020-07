Lai Châu: Mưa lớn kéo dài, gây lũ cuốn trôi nhà dân

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu, từ ngày 10 - 12/7, trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã xảy ra mưa lớn kéo dài trên diện rộng. Mưa lớn kéo dài, ngập úng đã gây thiệt hại nặng nề về hoa màu và cơ sở hạ tầng giao thông trong tỉnh.

Cụ thể, tại các xã: Khun Há, Hồ Thầu, Bản Hon của huyện Tam Đường, mưa lớn đã gây sạt lở đất, vùi lấp hơn 2.000m2 lúa, ngô của người dân. Tại tuyến tỉnh 133 nối xã Noong Hẻo và các xã vùng thấp huyện Sìn Hồ với quốc lộ 32 xuất hiện hai điểm sạt lở lớn tại km 50+050 và km 64+00, khối lượng gần 40.000m3. Trên các tuyến tỉnh lộ 135, 136 xuất hiện 4 điểm sạt lở, lún sụt, sói lở mặt đường với lượng đào đắp hàng nghìn mét khối.

Nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Lai Châu bị sói lở do mưa lớn kéo dài.

Tại km 391+170, quốc lộ 32, thuộc địa phận xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên xuất hiện điểm sạt lở với khối lượng hơn 1.000m3, gây ách tắc giao thông cục bộ trong nhiều giờ. Nhiều tuyến đường giao thông liên xã, liên bản tại các huyện Tam Đường, Nậm Nhùn, Sìn Hồ xuất hiện hàng chục điểm sạt lở lớn, nhỏ.

Đặc biệt, khoảng 9h sáng nay (12/7), tại xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên nước lũ đã cuốn trôi 1 ngôi nhà ven suối. Rất may do trước đó huyện đã vận động chủ hộ di chuyển đến nơi an toàn nên không có thiệt hại về người.

Một số tuyến đường ở tỉnh Lai Châu bị sạt lở đất đá do mưa lớn kéo dài.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở tại các địa phương, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu đã yêu cầu Sở Giao thông – Vận tải, UBND các huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị huy động các đơn vị thi công đóng trên địa bàn tổ chức hót dọn sụt sạt. Đến nay, tại các tuyến đường tỉnh đã thông tuyến tạm thời. Các tuyến đường do huyện quản lý được chỉ đạo các lực lượng tại chỗ tích cực khắc phục, đảm bảo giao thông đi lại cho người dân trong thời gian sớm nhất.