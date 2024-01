Lai Châu: Phá chuyên án ma túy khủng, thu giữ 10 bánh heroin

Công an huyện Tân Uyên (Lai Châu) đã phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Lý A Sở (SN 1996), trú tại bản Huổi Pinh (xã Mường Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) khi đang vận chuyển ma túy... Ảnh: Công an Lai Châu.

Theo thông tin từ Công an huyện Tân Uyên, Lai Châu, sau nhiều ngày theo dõi, mật phục và áp dụng đồng bộ các biện pháp công tác. Hồi 13 giờ 20 phút ngày 20/01, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, lực lượng tham gia phá án gồm: Cảnh sát giao thông, Cảnh sát PCTP ma túy cùng các thành viên Ban chuyên án thuộc Công an huyện Tân Uyên đã phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Lý A Sở (SN 1996), trú tại bản Huổi Pinh (xã Mường Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) khi đối tượng đang trên đường vận chuyển ma túy qua địa phận xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên (Lai Châu).



Lý A Sở bị bắt khi đang trên đường vận chuyển ma túy qua địa phận xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên (Lai Châu). Ảnh: Công an Lai Châu.

Ban chuyên án thu giữ 10 bánh Heroin (có khối lượng 3,409kg, một xe mô tô, hai điện thoại di động và một số đồ vật, tài sản có liên quan. Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Uyên (Lai Châu) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng và tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra mở rộng chuyên án.

Phá chuyên án ma túy khủng, thu giữ 10 bánh heroin là một trong nhiều chiến công đầu năm 2024 của Công an huyện Tân Uyên, Lai Châu. Ảnh: Công an Lai Châu.

Được biết, ngay từ những ngày đầu năm 2024 Công an huyện Tân Uyên (Lai Châu) đã liên tiếp lập những chiến công xuất sắc.