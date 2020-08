Lai lịch cựu cầu thủ Nam Định Khương Quốc Tuấn đang bị truy nã

Ngày 28/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Khương Quốc Tuấn (47 tuổi, quê Nam Định) về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Đồng thời, Công an tỉnh Nam Định ra quyết định truy nã bị can đối với Tuấn do người này đang bỏ trốn.

Tuấn lúc bỏ trốn khỏi nơi cách ly. Ảnh: H.N.

Tuấn là cựu cầu thủ của CLB bóng đá tỉnh Nam Định. Bị can trước đó dùng tên giả là Bùi Tiến Hà, bị lực lượng biên phòng Bắc Sơn (tỉnh Quảng Ninh) bắt quả tang nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam ngày 14/8.

Lực lượng chức năng đã đưa Tuấn đi cách ly tập trung tại khu cách ly Centre Way ở TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Đến ngày 24/8, Tuấn bỏ trốn khỏi khu cách ly.

Người dân nếu phát hiện Khương Quốc Tuấn có quyền bắt giữ và giải bị can đến cơ quan công an, VKS hoặc UBND gần nhất hoặc báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định qua số điện thoại: 0692.741.332.



Như tin đã đưa, hồi giữa tháng 8, công dân có tên Bùi Tiến Hà (SN 1983, trú phường Trường Thi, TP.Nam Định) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ TP.Đông Hưng (Trung Quốc) và bị Đồn biên phòng Bắc Sơn bắt giữ và bàn giao cách ly y tế theo quy định tại khu cách ly Công ty Centerway Móng Cái.

Tiếp đó, do Hà có biểu hiện ho, tức ngực, khó thở nên được chuyển đến Bệnh viện số 1 (TP.Móng Cái, Quảng Ninh) điều trị. Đồng thời, Hà được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 bằng kỹ thuật RT-PCR và cho kết quả âm tính vào ngày 15/8.

Khương Quốc Tuấn dùng tên giả, trống khỏi khu cách ly và bị truy nã đặc biệt vì vận chuyển ma túy.

Khi mới cách ly được 10 ngày, vào 14h30’ ngày 24/8, Bùi Tiến Hà đã bỏ trốn khỏi Bệnh viện số 1. Trước nguy cơ tiềm ẩn lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, UBND TP.Móng Cái yêu cầu Trạm Kiểm soát liên hợp Km15-bến tàu Dân Tiến kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra, vào thành phố.

Ngay sau khi thông tin được lan truyền trên mạng, nhiều cổ động viên Nam Định đã phát hiện ra người đàn ông tên Hà trên thực ra là Khương Quốc Tuấn, cựu trung vệ của đội bóng thành Nam. Nhiều cổ động bày tỏ sự giận dữ: “Đây là cựu cầu thủ Nam Định”, “Đây là Tuấn Huấn mà”.

Lệnh truy nã cựu trung vệ Khương Quốc Tuấn.

Chưa hết xôn xao vì vụ trốn khỏi nơi cách ly, ngày 27/8, cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Nam Định đã phát lệnh truy nã đặc biệt với bị can Khương Quốc Tuấn vì tội vận chuyển ma tuý và đấy có lẽ cũng đã lý giải cho việc cựu trung vệ CLB Nam Định vội vã trốn khỏi nơi cách ly dịch bệnh.

Theo GĐKT Nguyễn Văn Sỹ, ông nhận ra hình ảnh lan truyền trên mạng chính là Khương Quốc Tuấn, cựu cầu thủ từng đá ở vị trí trung vệ cho CLB Nam Định, cùng lứa với cựu tuyển thủ quốc gia Phùng Văn Nhiên.

Khương Quốc Tuấn là một trong những cầu thủ được đánh giá cao của lò đào tạo Nam Định trước đây từng vô địch giải U21 Quốc gia năm 2004. Sau đó, Khương Quốc Tuấn chuyển về thi đấu cho nhiều câu lạc bộ khác, trong đó có Đồng Tâm Long An trước khi chia tay bóng đá ở tuổi 28.