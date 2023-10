Chiều 17/10, Công an TP Thuận An đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc người dân phát hiện bộ xương nghi là xương người, tại khi đất trống trên địa bàn phường Thuận Giao.



Sáng cùng ngày, một số người dân đã phát hiện tại bãi đất trống trên đường Thuận Giao 28 có một bộ xương, nghi là xương người.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân. Ảnh: Đ.X.

Thời điểm người dân phát hiện bộ xương này không có phần đầu, sự việc sau đó được trình báo cho công an.

Tiếp nhận tin báo, Công an TP Thuận An đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương làm rõ.

Tại hiện trường, cơ quan công an đã phát hiện phần đầu của bộ xương gần đó. Hiện tại, cơ quan điều tra Công an TP Thuận An đang điều tra để làm rõ vụ việc.

Hồi tháng 10/2022, tại bãi đất trống gần Quốc lộ 13, giáp ranh giữa TP Thủ Dầu Một và TP Thuận An, người dân cũng phát hiện 1 bộ xương người.