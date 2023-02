Lái xe địa hình an toàn cùng dàn xe Ford Ranger, Everest tại Việt Nam

Trong 2 ngày 25 - 26/02/2023 tại Làng văn hóa các dân tộc tại Đồng Mô - Hà Nội và ngày 04 - 05/03/2023 và tại thành phố Hồ Chí Minh cùng các tỉnh khác trong các tháng tiếp theo sẽ diễn ra chương trình Hướng dẫn Kỹ năng Lái xe đường Địa hình do Ford Việt Nam tổ chức.

Thử thách xe Ford đời mới trên những địa hình Off-Road

Chương trình Hướng dẫn Lái xe An toàn và Thân thiện với Môi trường - Ford Driving Skills for Life (DSFL) – được triển khai từ năm 2008 tại Việt Nam. Ảnh Ford VN.

Chương trình Hướng dẫn Lái xe An toàn và Thân thiện với Môi trường - Ford Driving Skills for Life (DSFL) – được triển khai từ năm 2008 tại Việt Nam, là một trong các chương trình trách nhiệm xã hội toàn cầu của tập đoàn Ford (được tổ chức tại 46 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới), nhằm xây dựng một cộng đồng lái xe an toàn và văn minh.

Trong khuôn khổ chương trình Hướng dẫn lái xe đường địa hình, học viên được kết hợp lý thuyết và thực hành, hướng dẫn những kỹ năng vượt qua các loại địa hình phổ biến trong thực tế như lên xuống dốc cao, vách nghiêng, bùn lầy, sỏi đá, hố sâu... Đặc biệt giúp các học viên hiểu rõ về giới hạn an toàn trong các tình huống tiếp cận giữa xe và địa hình.

Ông Ruchik Shah, Tổng Giám đốc Ford Việt Nam, phát biểu: "Ford là một tập đoàn có bề dày kinh nghiệm về thiết kế, chế tạo các dòng xe SUV và bán tải. Chúng tôi hiểu rõ nhu cầu của các khách hàng của mình mong muốn có những chiếc xe vừa sẵn sàng cho công việc, lại có thể đưa gia đình đi chơi ở bất cứ đâu. Bên cạnh những công nghệ an toàn và thông minh tiên tiến trang bị trên các dòng xe Ford, khóa học cung cấp các kỹ năng an toàn để vượt qua các địa hình phong phú, giúp bạn hiểu hơn về chiếc xe của mình, sẽ là mấu chốt cho sự phát triển của môi trường văn hóa giao thông lành mạnh."

Có mặt tại sự kiện, ông Phạm Việt Công – Phó Chánh Văn Phòng Uỷ Ban, Phó Cục trưởng Cục cảnh sát giao thông Bộ Công An chia sẻ: "Chiến lược Quốc gia bảo đảm trật tự ATGT đường bộ giai đoạn 2021 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Một trong những nội dung đáng chú ý là 100% người tham gia giao thông được giáo dục, phổ biến kiến thức, pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và các kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia đánh gia cao những đóng góp của Ford Việt Nam qua các chương trình Hướng dẫn Lái xe An toàn trong suốt 15 năm qua và các năm tiếp theo. Rất hoan nghênh tinh thần luôn đổi mới, cải tiến chương trình đào tạo để phù hợp thực tế giao thông Việt Nam. Chương trình Chia sẻ Kỹ năng Lái xe đường Địa hình an toàn của Ford Việt Nam đã đáp ứng được nhu cầu, là sự bổ sung kịp thời mảng kiến thức lái xe an toàn đường offroad cho các lái xe".

Cả Ford Ranger và Everest đều được thử thách ở những cung đường địa hình khó. Ảnh Ford VN.

Thông qua chương trình Chia sẻ Kỹ năng Lái xe đường Địa hình – 4x4 Ford Driving Skills For Life lần đầu tiên tại Việt Nam. Ford mong muốn mang đến cho người tham gia góc nhìn đầy đủ, cũng như cung cấp các Kiến thức và Kỹ năng cần thiết để điều khiển xe của mình qua những cung đường offroad trong hành trình thực tế một cách an toàn và hiệu quả nhất.

Là đối tác chiến lược của DSFL trong suốt 15 năm qua, hơn 2 thập kỷ đóng góp cho các hoạt động An toàn giao thông ở Việt Nam, ông Greig Craft chủ tịch Quỹ Phòng chống Thương vong Châu Á chia sẻ: "Mô hình hợp tác 3 bên giữa Cơ quan quản lý Nhà nước, Doanh nghiệp và các tổ chức Phi Chính Phủ là một mô hình bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội. Doanh nghiệp thì có nguồn lực; NGO thì có quy trình và kinh nghiệm thực tế, còn Cơ quan quản lý Nhà nước thì định hướng và giám sát."

Công nghệ địa hình trên xe Ford giúp người lái trải nghiệm mọi giới hạn

Phong cách sống trải nghiệm với những địa điểm độc đáo và các hoạt động ngoài trời cảm giác mạnh, đang dần thay đổi cách dịch chuyển và xu hướng du lịch hiện nay vô cùng mạnh mẽ. Du lịch mạo hiểm đang trở thành trào lưu trên toàn thế giới, kéo theo đó làn sóng du lịch địa hình và phiêu lưu bằng xe thể thao đa dụng hay bán tải cũng đang bùng nổ. Người tiêu dùng ngày càng gia tăng tìm kiếm những chiếc xe địa hình hoàn hảo và an toàn cao.

Công nghệ hỗ trợ lái xe địa hình. Ảnh Ford VN.

Tuy nhiên chìa khóa để có được trải nghiệm an toàn khi lái xe off-road nằm ở sự chuẩn bị chu đáo và vốn kiến thức am hiểu của chủ xe về phương tiện cũng như cách thức vận hành của chúng. An toàn cũng là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu trên các dòng xe Ford, minh chứng bởi việc trang bị các tính năng thông minh an toàn tiên tiến nhất, sử dụng thép boron độ cứng cao nhất…

Ford vốn nổi tiếng với khả năng off-road, hệ thống truyền động bốn bánh, Hệ thống Kiểm soát Địa hình (TMS)… Giúp người sử dụng xe Ford dễ dàng vượt qua các địa hình khó như hố, bùn, cát, tuyết và sỏi đá. Những du khách ưa mạo hiểm có thể tự tin điều khiển xe ngay cả trong những môi trường địa hình khó nhằn nhất.

Nhiều bài thực hành lái xe địa hành với Ford Ranger. Ảnh Ford VN.

Vì vậy mà qua chương trình Kỹ năng Lái xe đường Địa hình, Ford Việt Nam mong muốn chia sẻ những kiến thức và kỹ năng, cùng các chức năng đặc tính địa hình lợi hại trên xe. Để chủ sở hữu xe Ford nói riêng và các học viên tham gia chương trình nói chung có thể có các hành trình an toàn trên mọi con đường off-road.

Với mong muốn mang đến những trải nghiệm đáng giá và hữu ích trong công việc, giải trí và gia đình của ngày càng nhiều chủ sở hữu xe Việt Nam. Trong năm nay, Ford Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi sự kiện DSFL phiên bản Kỹ năng Lái xe đường địa hình tại nhiều địa điểm, để đông đảo mọi chủ sở hữu xe ô tô có thể đăng ký tham gia. Từ phản hồi của các học viên, Ford Việt Nam cũng sẽ tiếp tục cải tiến chương trình đào tạo để cung cấp thông tin, kiến thức hữu ích, thiết thực nhất.