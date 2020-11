Lái xe kiêm nhiệm – giải pháp góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh ở PC Gia Lai

Gia Lai là tỉnh có diện tích lớn thứ 2 trong cả nước (15.510,8 km²) với 17 đơn vị hành chính trực thuộc. Theo đó, khối lượng quản lý vận hành thuộc tài sản ngành điện và bán kính cấp điện trên toàn tỉnh khá lớn. Đến tháng 9/2020, PC Gia Lai phải quản lý, vận hành 307,48 km đường dây 110kV; 11 trạm biến áp 110kV; 3.678,5 km đường dây trung áp; 4.634,5 km đường dây hạ áp và 2.982 trạm biến áp phân phối.

CBCNV thực hiện kiểm tra xe trước khi thực hiện bài kiểm tra

Việc quản lý vận hành lưới điện rộng lớn và phân tán nên yêu cầu đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh chính trị đồng thời với việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) giao cho Công ty luôn đòi hỏi tập thể lãnh đạo và CBCNV toàn Công ty phát huy tinh thần tập thể, trách nhiệm cá nhân cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu của Công ty.

Và với đặc thù cấp điện trên địa bàn rộng lớn, áp lực công việc xây dựng, sửa chữa cải tạo, quản lý vận hành lưới điện ngày càng tăng, việc quản lý vận hành phương tiện vận tải đối với lái xe chuyên trách tại các đơn vị trực thuộc Công ty ngày càng quá tải, áp lực cao gây nguy cơ mất an toàn trong lao động và không đáp ứng kịp thời so với khối lượng công việc. Trước thực trạng trên, thực hiện chủ trương của EVNCPC, từ tháng 06/2016, Công ty đã bắt đầu triển khai việc cử CBCNV đi đào tạo thêm nghiệp vụ lái xe và thực hiện bồi huấn, sát hạch đối với các CBCNV đăng ký nhiệm vụ lái xe kiêm nhiệm bên cạnh nhiệm vụ chính.

Ông Lê Quang Trường - Phó Giám đốc Công ty phát biểu trong một đợt kiểm tra tay nghề

Ông Lê Quang Trường - Phó Giám đốc PC Gia Lai cho biết: "Trong giai đoạn đầu triển khai, Công ty gặp nhiều khó khăn trong việc vận động CBCNV đăng ký nhiệm vụ lái xe kiêm nhiệm do tâm lý còn e ngại trong việc phải điều khiển phương tiện xe con, xe bán tải tham gia giao thông, phải vệ sinh, bảo quản khi sử dụng… Tuy nhiên, với nhiều nỗ lực vận động, giải thích các điểm thuận lợi khi sử dụng phương tiện, cùng với các chế độ phù hợp để khuyến khích động viên CBCNV lái xe kiêm nhiệm, càng ngày đã có nhiều CBCNV đăng ký thực hiện nhiệm vụ. Tính từ tháng 12/2016 đến nay, Công ty đã tổ chức tổng cộng 08 đợt kiểm tra, sát hạch tay nghề, kỹ năng lái xe trước khi giao nhiệm vụ kiêm nhiệm với tổng số 342 lượt CBCNV tham gia, qua đó Công ty đã lựa chọn và giao nhiệm vụ lái xe kiêm nhiệm đối với hơn 200 CBCNV đáp ứng yêu cầu".

Các giám khảo và CBCNV tham gia khai mạc đợt kiểm tra ngày 31/10/2020

Mới đây, ngày 31/10/2020, Công ty tiếp tục tổ chức kiểm tra đối với 66 CBCNV đăng ký tham gia, và kết quả có 48 CBCNV đạt yêu cầu đề ra, số lượng CBCNV đạt kết quả này sẽ được Công ty xem xét và bố trí giao nhiệm vụ lái xe kiêm nhiệm để phục vụ SXKD tại các đơn vị.

Sau 5 năm từ khi triển khai giao nhiệm vụ lái xe kiêm nhiệm, công tác này đã đem lại nhiều thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD tại các đơn vị trực thuộc. Đó là khai thác, sử dụng hiệu quả số lượng phương tiện được trang bị (hiện nay mỗi đơn vị được trang bị từ 03 phương tiện trở lên); linh động và đáp ứng nhanh trong việc bố trí phương tiện phục vụ công tác; giải quyết được khó khăn, áp lực bố trí phương tiện phục vụ công tác so với khi chỉ có 01 lái xe chuyên trách như trước đây; giảm thiểu rủi ro khi tham gia giao thông cho người lao động so với khi sử dụng phương tiện xe máy… Qua đó đã nâng cao hiệu quả và năng suất lao động trong PC Gia Lai.