Tài xế ngán ngẩm

Làm 9 tháng nhưng bị nợ lương 5 tháng, hàng ngày, ông Nguyễn Đình Tiến (46 tuổi, trú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), tài xế chạy xe buýt trợ giá Đà Nẵng phải mang theo cơm ăn vì không dám mua cơm hộp ngoài quán, để tiền trang trải cuộc sống.

"Tôi nuôi 2 đứa con tuổi ăn, học với mức lương chưa đầy 3 triệu/ tháng lại còn bị nợ đến 5 tháng lương", ông Tiến nói.

Không chỉ ông Tiến mà còn rất nhiều trường hợp là tài xế chạy xe buýt trợ giá Đà Nẵng do Công ty CP Công nghiệp Quảng An 1 tại Đà Nẵng (Công ty Quảng An 1) vận hành bị nợ nhiều tháng lương.

Tài xế, người lao động hệ thống buýt trợ giá Đà Nẵng nhiều lần tổ chức đình công. Ảnh: D.B

Theo các tài xế tại đây, điều bức xúc hơn nữa là hầu hết tài xế, người lao động không có bảo hiểm y tế.

"Đi khám bệnh thì công ty nói cứ đi khám xong rồi mang giấy tờ về trả tiền lại. Nhưng tiền lương họ còn nợ thì tiền khám bệnh biết bao giờ lấy được", ông Tiến chia sẻ.

Không chỉ nợ lương nhân viên, Công ty Quảng An 1 còn bị tố chây ì trả tiền ký quỹ (tiền cọc trước khi vào lái xe buýt trợ giá Đà Nẵng) là 15 triệu đồng.

Làm tài xế buýt trợ giá Đà Nẵng từ khi hệ thống buýt này mới hình thành, ông Đặng Việt Anh (trú xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) cũng bị nợ nhiều tháng lương. Đến tháng 5/2022, ông Anh được giải quyết nghỉ việc nhưng tài xế này cũng chưa nhận lại được tiền ký quỹ đã đóng trước đó.

Do bị nợ lương quá nhiều lần, tài xế, người lao động hệ thống buýt trợ giá Đà Nẵng đã tổ chức đình công. Phía Công ty Quảng An 1 hứa hẹn trong tháng 10 sẽ trả 2-3 tháng lương cho nhân viên. Lãnh đạo Sở GTVT TP.Đà Nẵng phải xuống vận động tài xế trở lại làm việc để hệ thống buýt này không bị đình trệ.

Trợ giá gần 138 tỷ vẫn nợ

Được biết, hệ thống buýt trợ giá của Đà Nẵng đưa vào khai thác từ năm 2016. Toàn thành phố có 11 tuyến buýt thuộc hệ thống mạng lưới xe buýt B40 hoạt động theo hình thức đấu thầu có trợ giá, do Công ty Cổ phẩn Công nghiệp Quảng An 1 trúng thầu vận hành.

Trong đó 5 tuyến buýt trợ giá (05, 07, 08, 11, 12) hoạt động từ tháng 12/2016 đã hết thời hạn hợp đồng 5 năm. Hiện nay Sở GTVT đang làm thủ tục để đấu thầu lại.

Theo Sở GTVT TP.Đà Nẵng, việc trợ giá cho hệ thống buýt này sử dụng phương pháp tổng hợp lượt hành khách và km chạy xe trên cơ sở hợp đồng đã ký kết cũng như đối chiếu kết quả nghiệm thu thanh toán chi phí trợ giá cho doanh nghiệp vận tải.

hệ thống buýt trợ giá của Đà Nẵng đưa vào khai thác từ năm 2016. Ảnh: D.B

Theo đó, từ năm 2017 đến nay, việc thanh toán tiền trợ giá cho Công ty Quảng An 1 luôn được thực hiện đúng thời hạn hàng tháng, chi trả đúng và đủ trên cơ sở thực tế. Số thanh toán cho 11 tuyến buýt trợ giá từ tháng 1/2017 đến tháng 5/2022 là gần 138 tỷ đồng.

Lãnh đạo Sở GTVT TP.Đà Nẵng cho biết, Sở đang mời phía Công ty Quảng An 1 để làm việc cụ thể, tìm hướng xử lý lâu dài, căn cơ hơn, tránh tình trạng tài xế lãng công, đình công vì bị nợ lương.